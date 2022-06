ESIC Sevilla mantiene su compromiso para que sus alumnos consigan la vida laboral soñada, aportando los conocimientos y experiencias que demandan las empresas a través de formación universitaria y de postgrado. Además, ofrece diferentes becas y beneficios para cada uno de ellos.

Nuevas tendencias cada pocos meses, nuevas profesiones cada año, transformaciones de las profesiones existentes por la incorporación de metodologías innovadoras y tecnologías disruptivas...

Cada vez parece más complejo prepararse para conseguir la vida laboral. Por eso, en especial para los profesionales de Córdoba, es una suerte poder contar con el Campus de ESIC Sevilla a menos de una hora.

Dos pilares (saber y hacer) y un objetivo (empleabilidad)

ESIC Sevilla imparte el Título Superior en Dirección de Marketing Global [TSDMG], una formación que incluye aprendizaje sobre marketing, economía digital, estrategia empresarial, emprendimiento, habilidades directivas, tecnologías e idiomas. Se apuesta por la internacionalización con dos itinerarios formativos a elegir universidades y escuelas de Europa, Asia, América y África.

De igual modo, esta formación esta planteada bajo dos pilares, el de saber y el hacer; y un único objetivo final para el alumnado: la empleabilidad.

Para esta titulación se ofrecen múltiples becas, entre las que destacan las becas excelencia, con la que estudian 1 de cada 3 alumnos. Se puede solicitar hasta el 30 de junio y está destinada a alumnos de bachillerato o Grado Superior con un 7,5 o más de nota media.

El Proyecto Diversidad de ESIC apoya la contribución de las mujeres en el entorno profesional. Con la beca Mujer + Liderazgo, que se puede solicitar también hasta el 30 de junio, este centro manifiesta su apuesta por el talento femenino, pensada para mujeres con un claro potencial profesional.

Como dato curioso, el sector femenino ha sido el que ha resultado "victorioso" en las notas de selectividad más altas de Córdoba y de acceso a la Universidad. Así, de las 5 mejores notas, cuatro pertenecen a mujeres, dos de ellas hermanas gemelas.

Más información sobre esta y otras ayudas económicas se puede consultar en su página web www.esic.edu.

Nuevos postgrados en octubre

Entre los estudios superiores que comienzan en octubre en ESIC Sevilla, podemos encontrar hasta seis titulaciones, enfocadas a distintas salidas laborales como finanzas o formación sobre la gestión de recurcos humanos. Aunque es sobre el área del Marketing sobre el que la institución centra gran parte de sus esfuerzos.

Los estudios superiores en ESIC Sevilla que empiezan en octubre son:

Programa integral que cubre todas las disciplinas del marketing digital con el fin de que el alumno pueda adquirir el conocimiento nativo de esta especialidad, esté capacitado para ejecutar proyectos de marketing, comunicación, redes sociales o ecommerce digital especializados o multidisciplinares y pueda tomar decisiones de negocio generadoras de valor para las compañías, en un entorno VUCA.

El Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial aporta una importante visión estratégica, todas las técnicas y herramientas para desarrollar la capacidad de análisis y, por último, competencias y habilidades profesionales y directivas para liderar entornos de marketing, gestión comercial y desarrollo de negocio en constante evolución, cada vez más globales, digitales e hiperconectados.

The Master in Digital Marketing is an innovative, academically sound, practice-driven, and digital marketing-focused program, reflecting the current challenges of the marketplace.The main objective of the MDM is to help and support students to make the transition into strategic management, in the area of digital marketing in particular.

El Máster en Dirección de Personas y Gestión de Recursos Humanos es la respuesta con la que los Directores de Personas, Recursos Humanos y especialistas en esta área, pueden afrontar el reto que demanda el tejido empresarial sobre la estrategia para alinear la gestión del talento en un ecosistema digital e intergeneracional y conseguir organizaciones confiables y sostenibles, abordando procesos de transformación digital y cultural de manera ágil y eficaz, siendo un partner de negocio.

El programa del Master en Finanzas tiene como objetivo preparar a los profesionales que buscan asumir mayores responsabilidades en el campo de la dirección financiera de la empresa. Se trata de un programa que ofrece una formación técnica especializada en el área de finanzas, combinada con el fortalecimiento de habilidades directivas y conocimientos generales de gestión empresarial.

Con más de 190 ediciones y más de 3.300 alumnos a nivel nacional, el PSDV aporta una visión global de la dirección de ventas, trabajando las diferentes estrategias empresariales que afectan al área, incorporando el componente digital, las características de los nuevos consumidores y los nuevos modelos de negocio de ventas.

El mercado laboral en Marketing

Según Statista, el mercado laboral en Marketing crece cada año desde 2013, por lo que ESIC ofrece en Sevilla el máster número uno del país para trabajar en este sector. Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Marketing Digital (en español e inglés) y Marketing Automation son de las formaciones mejor valoradas en diferentes rankings nacionales e internacionales.

Eventos estivales

La escuela de negocios ESIC Sevilla ofrece una agenda repleta de eventos a lo largo del todo el año con algunas fechas especiales que destacan sobre el resto. Este mes de junio la ciudad vivirá dos de los más esperados del año en formato únicamente presencial:

Marketing Hub Sevilla 2022 (este próximo 23 de junio), la cita para profesionales del marketing, la comunicación, y la economía digital.

¿Qué esperar de #Marketing Hub #Sevilla el 23 de junio? 👥 #Networking, marketing, #comunicación, economía digital y ponencias sobre innovación en el mundo de los pagos, nuevas tecnologías, metaverso, y casos de éxito de empresas andaluzas



Inscripción 👉 https://t.co/GSat0VksnI pic.twitter.com/uWTpeRpKwS — ESIC Sevilla (@ESICSevilla) June 17, 2022

ESIC Summer Night (30 de junio), la celebración que da la bienvenida al verano con marcas, profesionales, cóctel y más actividades. Ambos son eventos con aforo limitado y bajo inscripción gratuita en la agenda de la página web de la escuela.

Se acerca el 30 de junio y con él, la Summer Night @ESICEducation en nuestro campus de #Sevilla 🎉 Dale la bienvenida al verano y:



☀️ Conecta con marcas y profesionales de éxito

☀️ Formación y estancias internacionales

☀️ Cóctel, música, y sorteos



➡️ https://t.co/5Gs69L2GCZ pic.twitter.com/KoESm5NIOc — ESIC Sevilla (@ESICSevilla) June 15, 2022

Destacan otras áreas de desarrollo profesional a través del conocimiento, tales como la formación online con un catálogo de más de 30 cursos especializados y la formación específica para organizaciones y empresas que se diseña desde el área de Corporate Education.

ESIC está calificada como una de las 5 mejores instituciones de educación superior en España según U-Multirank, es una gran oportunidad para hacer networking y también para acceder a su Unidad de Desarrollo Profesional. Si te apetece conocer más sobre ESIC Sevilla o resolver dudas también puedes contactar directamente con Felipe Caballero, responsable de admisiones de Postgrado, en el teléfono 663 855 715.

+ INFO

esic.edu/sevilla

954 46 00 03

info.sevilla@esic.edu