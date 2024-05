Jéssica Albiach: "Illa deberá explicar si prefiere el Hard Rock o una repetición electoral"

Jéssica Albiach (València, 1979) encara los últimos días de campaña electoral con el objetivo de sacar un resultado suficientemente decisivo para entrar en un Govern "progresista". La candidata de los Comuns confía en poder armar un Ejecutivo con el PSC y/o ERC para multiplicar la inversión en vivienda pública, sanidad y educación. Insiste e insiste en que quien quiera sus votos para ser president de la Generalitat debe renunciar al macrocasino del Hard Rock.

Esta semana el Govern ha relajado las restricciones por la sequía. ¿Está de acuerdo con esta decisión?

Tenemos que ser muy prudentes y, sobre todo, no hacer electoralismo ni partidismo con la sequía. Hemos visto como han sufrido los agricultores o la industria. Nosotros hemos sido muy críticos, porque hemos visto que mientras otros sectores económicos sí que estaban sufriendo fuertes restricciones, no era lo mismo para el turismo. Hay algunos expertos, como Narcís Prats, que están diciendo que el levantamiento de la emergencia ha sido precipitado.

¿Entonces cree que ERC está haciendo electoralismo levantando restricciones a cinco días de las elecciones?

Sí, está haciendo electoralismo. También creo que era electoralista aprobar un decreto para aplicar restricciones al turismo que, a la práctica, se quedaba en nada. Necesitamos planificación, es decir, desalinizadoras, potabilizadoras, regeneradoras de agua... Que los esfuerzos, cuando llegue el momento, sean repartidos. Y, en tercer lugar, tenemos que poder garantizar que todo el mundo tiene acceso al agua potable, porque solo en el área metropolitana de Barcelona hay 125.000 hogares que están en situación de pobreza hídrica.

Debemos reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas semanales

Otro elemento central en su programa electoral es la vivienda. Promete invertir entre 2.600 y 3.900 millones de euros, lo que implicaría multiplicar por siete el presupuesto que actualmente destina la Generalitat. ¿De dónde sacarán el dinero?

Aquí es clave la reforma del sistema de financiación que venimos reclamando desde hace dos años. Claramente estamos infrafinanciados. Por lo tanto, la principal fuente de ingresos que tendríamos para poder revertir la situación de emergencia habitacional que vivimos es a través de esta reforma del sistema de financiación. Necesitamos una relación bilateral con el Estado.

En su programa hablan de reducir la jornada laboral. ¿Los funcionarios de la Generalitat tienen que pasar a trabajar 35 horas semanales?

Sí, de manera progresiva y consensuada con los trabajadores públicos.

¿A pesar de que para hacer esta reducción la inversión necesaria sea el equivalente al actual presupuesto en vivienda?

Sí, es razonable porque también estamos viendo, por un lado, que reducir la jornada laboral mejora la productividad, que yo creo que es importante, y, además, también reduce las bajas por salud física o salud mental.

En su programa también habla de salarios. ¿Cataluña debería tener un salario mínimo catalán?

Sí, el coste de vida es más alto.

¿Qué garantías tenemos de que un Govern de Junts y ERC no volverá a romperse?

Para implantar todo esto serán necesarios pactos. ¿Usted estaría más cómoda en un tripartito con el PSC y Esquerra o emulando un gobierno de coalición únicamente con los socialistas?

Tenemos que ver qué resultados nos dan las urnas. Yo me he podido entender con ERC y con el PSC y creo que esto se ha demostrado en todas partes. Que los Comuns estén en el Govern hará que esta legislatura y este Govern sean más progresistas.

Otra posibilidad es que Junts quede por ante ERC y puedan reeditar un Govern independentista.

Creo que debemos mirar las encuestas con cautela, es un escenario que está abierto. Hay una cuestión fundamental que me preocupa y es que hace un año y medio que se rompió este Govern. ¿Qué garantías tenemos ahora de que prosperará?

¿Por qué cree que podrá convencer a Salvador Illa de que debe renunciar al Hard Rock si Pere Aragonès no lo consiguió en la negociación de los presupuestos?

No es una cuestión de convencer. Es una cuestión de negociación y de plantarse. Porque Illa no tendrá mayoría absoluta.

El Hard Rock nos traería más mafias, blanqueo de capitales y ludopatía

¿Cree que la ambición de Illa para ser presidente pasará por encima del Hard Rock?

Creo que cualquier persona que entienda la situación de emergencia climática lo vería... pero no solo eso. Él, que dice estar tan preocupado por la seguridad, debe pensar en que nos traería el casino más grande de Europa. Más mafias, más delincuencia, más inseguridad, más blanqueo de capitales, más ludopatía...

Pero todos estos argumentos ya existían antes del adelanto electoral...

Yo quiero ver a Illa después de las elecciones. Creo que lo tiene claro y lo tiene fácil. Porque, además, me tendría que responder porque si dice que no quiere bajar los impuestos, en general, sí que está dispuesto a que haya una rebaja de la fiscalidad al juego. Porque si entrara en vigor el Hard Rock, el juego pasaría de pagar el 55% a pagar el 10%. Mientras una peluquería, una frutería o una pastelería están pagando alrededor del 20% de los impuestos. Por lo tanto, a mí me gustaría ver después de las elecciones con qué talante se enfrenta a las negociaciones. Porque, evidentemente, él dice que quiere presentarse para que le apoyen, pero, ¿a cambio de qué?

Si Illa no renuncia al Hard Rock y depende de ustedes, ¿habrá una repetición electoral?

Quién tiene que responder eso es Illa. ¿Él es capaz primero de dejar en Cataluña sin presupuestos y después de enviarnos a una repetición electoral para hacer el casino más grande de Europa? Un proyecto que solo tiene el apoyo del 16% de la población. Por lo tanto, si Illa es capaz de llevarnos a una repetición electoral por un proyecto que solo tiene el apoyo del 16% de la población, pues lo tendrá que explicar él.