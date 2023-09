"Ni la compartimos ni la conocíamos, el texto no nos gusta ni estaba consensuado". La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha mostrado esta mañana su rechazo a la proposición de ley de la Oficina de Libertad Lingüística presentada por Vox, una normativa que quiere imponer el castellano en Govern, Ayuntamientos y la UIB, aunque permitirá su tramitación en el Parlament, donde el PP incluirá sus enmiendas para modificar el texto.

Prohens ha asegurado que sus socios tienen "todo el derecho" de presentar esta iniciativa a pesar de que "ni la compartimos ni la conocíamos" y ha asegurado que lo que pactaron con la ultraderecha "no era lo que dice este texto". En este sentido, Prohens ha reiterado que el PP se comprometió a crear una Oficina de Derechos Lingüísticos distinta a la que propone la ultraderecha con el objetivo de "garantizar la libertad lingüística en las dos lenguas oficiales" y ha acusado tanto a Vox como a la izquierda de utilizar la lengua "como una herramienta de confrontación".

No obstante, la dirigente 'popular' ha afirmado que están dispuestos a cumplir tanto con su programa de gobierno como con el acuerdo de investidura con Vox siempre y cuando esto suponga "cumplir, respetar y hacer respetar" el Estatut de Autonomia porque se trata de un "compromiso ineludible" del PP balear.

El PP ha suavizado se abre ahora a consensuar la propuesta a pesar de que el portavoz de los populares, Sebastià Sagreras, fue muy contundente el viernes pasado, exigiendo a Vox "la retirada inmediata" del texto. Esta mañana la portavoz adjunta, Marga Durán, ha dicho que si la formación ultraderechista no modifica la proposición, el PP "trabajará de forma intensa para la modificación del texto".

Durán ha vuelto a reivindicar que "no conocíamos el texto de esta proposición de ley ni lo habíamos leído, tuvimos conocimiento el mismo día que el resto de fuerzas políticas" y ha defendido que no les gusta ni el preámbulo de la normativa ni el régimen sancionador, aunque posteriormente la portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha reiterado que su intención es mantener dicho régimen. Por otro lado, Durán ha insistido en que no van a apoyar ningún texto que no cumpla con el Estatut de Autonomía: "Nunca hemos puesto en cuestión el Estatut, no se va a aprobar ninguna normativa en el Parlament que no apoye el Estatut".