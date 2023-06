Las elecciones generales exprés y en plena canícula no son el primer órdago a la grande de la carrera política de Pedro Sánchez, pero sí el más arriesgado. La primera encuesta de precampaña del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para Prensa Ibérica sitúa a Alberto Núñez Feijóo en mejores condiciones de alcanzar el Gobierno, aunque no lo tendría del todo amarrado. El PP ganaría con holgura los comicios del 23 de julio y, si acepta los votos de la extrema derecha de Vox, podría sumar una mayoría absoluta muy ajustada. Tanto que no la tiene garantizada ahora mismo, lo que brindaría al PSOE la posibilidad de buscar apoyos para que Sánchez intentase seguir en la Moncloa. De hecho, los socialistas se anotan en este sondeo su mejor resultado del último año, lo que avalaría la apuesta de Sánchez por no esperar a finales de año para votar. Pese al éxito de Feijóo y el varapalo a Sánchez del 28-M, esta fotografía de un tablero político nacional rodeado de incertidumbres es muy similar a la que reflejaba el anterior sondeo, hace tres meses.

La ola de voto conservador que ha arrebatado a las izquierdas casi todo el poder autonómico y municipal se reproduciría en las generales, dando un claro triunfo a Feijóo pero dejándole a merced de Vox. El PP ganaría las elecciones con el 30,7% de los votos y 126-132 escaños (ahora tiene 89), un punto y dos escaños más que en marzo. El PSOE se quedaría en el 27,6% de los sufragios y 104-110 diputados (hoy tiene 120), siete décimas y dos diputados más que hace tres meses. Los tres puntos de ventaja de Feijóo sobre Sánchez no han variado desde la encuesta anterior, pero si observamos las tendencias a más largo plazo, mientras los populares están un punto por debajo de hace un año, los socialistas no obtenían una estimación de voto por encima del 27% desde noviembre de 2021. El trabajo de campo del sondeo se elaboró, a partir de 1.003 entrevistas, del 30 de mayo al 1 de junio, justo después del vuelco en el mapa político municipal y autonómico. Ese cambio de ciclo demostró la importancia que tendrá para las opciones de gobernar de PP y PSOE la fuerza que consigan sus socios naturales, es decir, Vox, Sumar y Podemos. Y en eso también la derecha lleva la delantera. Vox lograría el 14,6% de los votos y 42-45 escaños (ahora tiene 52), dos décimas y dos escaños menos que en marzo. En la primera encuesta del GESOP desde la irrupción de Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz obtendría el 13% de los sufragios y 33-36 diputados, hundiendo a Podemos hasta el 2% de las papeletas y 2-3 parlamentarios, 10 puntos y 30 escaños menos que en marzo. Ello significa que, pese al descalabro de Podemos, el aterrizaje de Sumar impulsaría a la izquierda del PSOE, cuyo espacio podría pasar de los 35 diputados que tiene hoy Unidas Podemos en solitario hasta un máximo de 39 en el supuesto de que concurran por separado. En consecuencia, el bloque de derechas oscilaría entre 168 y 177 escaños y el de izquierdas se movería entre 139 y 149 diputados. Si PP y Vox no llegasen a los 176 que dan la mayoría absoluta en el Congreso, Sánchez aún necesitaría el apoyo de un buen número de partidos para intentar la investidura. Entre otras razones, porque ERC ha perdido fuelle a favor de Junts tras el batacazo en las municipales. Ambas fuerzas empatarían con el 2% de los votos y 8-9 escaños, pero mientras los republicanos han perdido medio punto y dos diputados desde marzo, los posconvergentes han ganado una décima y un diputado. Aunque Esquerra y JxCat aceptasen investir a Sánchez, este alcanzaría un máximo de 167 votos, todavía insuficientes para neutralizar la posible suma de PP y Vox. La encuesta vuelve a poner de manifiesto el contraste entre PP y PSOE a la hora de recuperar el voto perdido con la eclosión de Podemos, Ciudadanos y Vox. Feijóo absorbería a uno de cada cuatro votantes de Vox en 2019 y a la mitad de los votantes de Cs. De hecho, el PP y los ultras son las formaciones con mayor fidelidad de voto y menos indecisos. En cambio, la fragmentación de la izquierda en tres marcas ante la falta de acuerdo entre Sumar y Podemos dispara el número de electores progresistas indecisos e impide el crecimiento de la izquierda, puesto que Díaz atrae a la mitad de los votantes de Podemos y la mitad de los de Más País, pero los primeros tienen al 20% de su electorado indeciso y los segundos, al 28%. Los socialistas, por su parte, resisten bien porque fidelizan al 65% de sus votantes y pescan a dos de cada 10 votantes de Más País y al 17% de votantes de ERC. Su principal fuga de votos sigue siendo en dirección al PP (8,3%), aunque se ha reducido tres puntos desde marzo. Pero le ha aparecido otra en dirección a Sumar (6,2%) que deja prácticamente sin efecto el 7,6% de votantes de Podemos que ahora elegirían la papeleta del PSOE. El desenlace de las negociaciones entre Sumar y Podemos, los indecisos de izquierdas y, sobre todo, los indecisos de Cs (35%), que no se presenta a las elecciones, dirimirán buena parte de las opciones de supervivencia de Sánchez. El resultado del 28-M ha ampliado la percepción de que el PP se alzará con la victoria también en las generales. El 68,5% de los españoles creen que ganará Feijóo, 22 puntos más que en marzo. Solo el 14,6% opina que vencerá Sánchez, 16 puntos menos. Pese a tener que votar en verano, tres de cada cuatro entrevistados dan por segura su participación y solo un 6% descarta ir a votar el 23-J. Pero las izquierdas tienen dos motivos de inquietud: el electorado de derechas está más movilizado y los jóvenes lo están menos que los mayores. La diferencia en la intención de participar es de 25 puntos entre la franja de edad más alta y la más baja. Ficha técnica -Empresa responsable: GESOP. -Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas. -Ámbito de estudio: España. -Población: Mayores de edad con derecho a voto. -Muestra: 1.003 entrevistas. -Tipo de muestreo: Proporcional por comunidades autónomas y dimensión de municipio. Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad. -Margen de error: +/- 3,10% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5. -Trabajo de campo: Del 30 de mayo al 1 de junio de 2023.