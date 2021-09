El número dos del PP, Teodoro García Egea, ha replicado a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que ha asegurado que en Génova hay "niñatos intoxicando", con una aseveración: "Lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción y es algo que nosotros jamás vamos a permitir".

Relacionadas Aguirre apoyará a Ayuso para presidir el PP madrileño

La dirección nacional de Pablo Casado ha salido este lunes al paso de las críticas de la expresidenta madrileña que, en una entrevista con 'El Mundo', ha pedido que Isabel Díaz Ayuso presida el PP madrileño y ha criticado a los "chiquilicuatres" afines al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a "niñatos que están en Génova intoxicando".

"Debe de venir poco por aquí, la invitaré a que venga para que vea que aquí hay gente trabajando para construir un proyecto nacional y el proyecto que España necesita", ha dicho Egea en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, preguntado sobre la alusión de Aguirre a los "niñatos".

El número dos de Casado ha evitado en cambio reeditar el debate sobre quién debe presidir el PP madrileño y no ha respondido a si fue un error que el presidente del PP incluyese en la pugna al alcalde de Madrid y tampoco a si Génova cree que debe haber más de un candidato.

Egea ha evitado incluso nombrar a la presidenta madrileña. En la dirección nacional insiste en que ahora no toca hablar del congreso del PP madrileño, que se celebrará en el primer semestre de 2022 y que no se adelantará, como sin embargo ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Además, ha repetido que están centrados en dar solución a los problemas reales de los españoles y en la convención nacional que arranca el 27 de septiembre en Santiago y termina el primer fin de semana de octubre en Valencia.

En la convención están invitados todos los presidentes autonómicos, y Egea espera que todos ellos acudan, aunque la asistencia de Díaz Ayuso está en el aire porque se encontrará de gira en Estados Unidos. "Yo hablo frecuentemente con todos los presidentes autonómicos, y todos me trasladan que la convención es un hito importante", ha apuntado.

Sí acudirán a la convención destacados líderes internacionales, cuyos nombres aún no se han desvelado, y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, que no acudirán a Valencia, sino a las paradas de Valladolid y Santiago, respectivamente.

"No es lo que toca"

Por su parte, Casado ha asegurado este lunes que ni puede opinar sobre el partido en Madrid ni "toca" hacerlo, porque lo que importa ahora es la convención nacional para presentar una alternativa al PSOE y "hablar de nosotros lo menos posible". "Es un tema que no lleva a nada"

En declaraciones a la Cadena COPE, Casado ha añadido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, saben al igual que él que "la labor interna del partido es secundaria" a la institucional que ejercen desde sus respectivos cargos y se ha mostrado "convencido de que a partir de ahora estemos a lo importante".

Casado ha dicho que él está con los militantes del partido en Madrid y que no puede opinar, como no lo hizo en Valencia, Galicia ni ninguna otra comunidad y ha recordado que fue muy criticado, incluso dentro del PP, cuando nombró a Ayuso y a Almeida. "Creo que acerté", ha declarado.

Respecto a Aguirre, ha dicho que ni se dan "por aludidos" y que "lo importante es que el PP siempre ha mostrado unidad de acción", una "unidad interna" que él se ha dedicado "mucho a conseguir", defendiendo siempre a sus compañeros "en los peores momentos".

"Lo que he apoyado a mis compañeros ahora me sirven para que me apoyen a mi", ha continuado Casado para quien en el PP "hay equipo, hay programa, hay experiencia y, sobre todo, hay alternativa y hay proyecto".