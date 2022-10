La selección de ofertas de empleo en Córdoba publicadas en este artículo son la mejor muestra de la generación de puestos de trabajo en la provincia. Pero no solo aquí se generan interesantes oportunidades laborales, ya que todo aquel que quiera probar más allá de nuestras fronteras, también puede optar a atractivas vacantes en países como Francia. Encontrar empleo en Córdoba, en cualquier rincón de España e, incluso, en el extranjero es posible de la mano de iberempleos.es.

OFERTAS DE EMPLEO EN CÓRDOBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Comenzamos desde GRUPO IMAN y su necesidad de cubrir una vacante de auxiliar administrativo/a con francés. La persona seleccionada reportará al responsable del departamento y colaborará con sus compañeros en la gestión de pedidos nacionales y del mercado francés. Realizará funciones de introducción de pedidos en el sistema, seguimiento y resolución de incidencias, apoyo a los comerciales, coordinación con producción, logística y expediciones y atención e información permanente a los clientes. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Administrativo/a con FRANCÉS en Córdoba.

AYUDANTE DE CAMARERO/A

Seleccionan ayudante de camarero/a para empresa líder en el sector de la Hostelería. Te encargarás de ayudar con los procedimientos de apertura y cierre del bar y, además, realizarás diversas tareas detrás de la barra, como reabastecer el bar y preparar lo necesario para decorar las bebidas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de camarero/a en Córdoba.

ADMINISTRATIVO/A INMOBILIARIA

En una interesante oferta de empleo en Pozoblanco, se precisa un/a administrativo/a para una inmobiliaria ubicada en la localidad. Se ofrece incorporación directa a empresa, salario según convenio en un horario de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Inmobiliaria en Pozoblanco.

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO

Continuamos con el sector inmobiliario, ya que desde SAFTI demandan Agentes Comerciales Inmobiliarios en la provincia de Córdoba. Las funciones a realizar serán las de prospección de la zona, captación de inmuebles y clientes, valoración de propiedades, organización y realización de visitas, soporte a los propietarios y compradores durante toda la operación, realización de estudios de la competencia y de actividades de marketing. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Córdoba / empleo de AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Lucena.

DIRECTOR/A DE EXPANSIÓN

Desde el mismo sector, pero con IAD ESPAÑA, red inmobiliaria de última generación, llega la demanda de un/a Director/a de Expansión en Córdoba. Requieren que tengas experiencia en el sector inmobiliario, experiencia comercial demostrable y muy valorable, inglés hablado y escrito. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director de expansión en Córdoba.

LIMPIEZA INSTALACIONES

Para instituciones públicas desde FUNDACIÓN ADECCO solicitan personas con discapacidad, que dispongan de un Certificado de Discapacidad oficial igual o superior al 33% emitido por el organismo público competente. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de LIMPIEZA INSTALACIONES INSTITUCIONES PUBLICAS con discapacidad en Córdoba.

TELEOPERADOR/A VENTA

GRUPO CRIT ESPAÑA dispone de 10 vacantes para teleoperador/a en Córdoba para un servicio de emisión de llamadas de atención al cliente para el sector energético con jornada de lunes a viernes, en horario de 9 a 15 horas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a Venta en Córdoba.

SOLDADOR

Hay otras 10 vacantes para soldadores en una importante empresa en la Campiña Sur. Se ofrece contrato temporal de 1 mes y medio con jornada completa para incorporación inmediata. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SOLDADOR en Córdoba.

GESTOR DE EQUIPO

NATIONALE NEDERLANDEN cuenta con 5 puestos vacantes para gestores de equipo comercial con contrato autónomo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de GESTOR DE EQUIPO COMERCIAL CORDOBA.

EJECUTIVO

Se precisan también cubrir otras 5 vacantes dirigidas a Ejecutivos Comerciales con estudios mínimos en ESO o equivalente, aunque sea mejor titulado medio o superior preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de EJECUTIVO COMERCIAL CORDOBA.

TÉCNICO DE CALIDAD ALEMÁN AVANZADO

Desde Page Personnel buscan para compañía internacional del sector alimentación un/ candidato/a con formación técnica, el/la cual deberá aportar experiencia en departamentos de calidad dentro del sector alimentación y un nivel de alemán nativo o muy avanzado y capacidad de comunicación profesional en español. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de Calidad Alemán avanzado en Córdoba.

DESARROLLADOR C

Necesitan, además, para compañía de referencia en el sector industrial con proyecto estable en expansión un candidato con conocimiento en desarrollo web, con .NET, ASP.NET, C#, VB etc. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador C# en Córdoba.

RESPONSABLE DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Sólida empresa del sector industrial necesita un/a responsable de atención telefónica para Córdoba. Se ofrece contrato de 6 meses y después pasaría a indefinido, con salario alto según experiencia aportada y jornada completa de lunes a jueves de 8:30 a 14:30 y 16:00 a 18:30 horas y los viernes de 08:00 a 14:00 horas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de atención telefónica (H/M/D) en Córdoba.

JEFE DE MANTENIMIENTO Y COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

Buscan, además, un/a jefe de mantenimiento y coordinador de producción. La persona seleccionada, reportará al Jefe de planta. Deberás aportar nivel de inglés mínimo de B2 y al menos 3 años de experiencia en proyectos similares. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Mantenimiento y Coordinador de Producción en Córdoba.

OFERTAS DE EMPLEO PARA TRABAJAR EN FRANCIA

Para finalizar te mostramos diferentes puestos vacantes dirigidos a profesionales sanitarios, dispuestos a irse a trabajar en Francia. Oportunidades que vienen de la mano de los expertos de MEDITALENT, consultoría especializada en la colocación de personal sanitario en países francófonos, la cual ofrece un servicio integral de ayuda para trámites administrativos, tales como homologación de títulos y colegiación, control de idiomas, con clases y orientación, además de acompañamiento en el país de destino para encontrar alojamiento, transportes, etc. Quienes seleccionan distintos perfiles tales como:

FISIOTERAPEUTAS PARA FRANCIA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeutas para Francia.

ENFERMERAS/OS PARA FRANCIA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENFERMERAS/OS PARA FRANCIA.

FARMACÉUTICAS/OS PARA FRANCIA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FARMACÉUTICAS/OS PARA FRANCIA.

MÉDICOS DE FAMILIA, DERMATÓLOGOS Y OFTALMÓLOGOS PARA FRANCIA. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médicos de familia, dermatólogos y oftalmólogos para Francia.

