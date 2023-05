El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha informado este viernes de la propuesta planteada a los constructores para desarrollar en ocho años la vivienda pública recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que representa el 40% del total, según ha precisado, pero "no se ha desarrollado. El interés ha sido que sea la vivienda libre la que se siga produciendo", ha criticado.

Durante una visita al mercadillo del Sector Sur, donde ha instalado su banco de escucha a la ciudadanía, Hurtado ha opinado que "el problema de la okupación es la falta de viviendas. De 2.000 viviendas públicas que se había comprometido Bellido (José María Bellido, alcalde y candidato a la reelección por el PP) ha construido 104 en cuatro años. El problema de Córdoba es que no hay parque de viviendas publicas, que va unido a la vivienda social y de protección oficial", ha indicado.

Además, a preguntas de los periodistas ha explicado que a las okupaciones denunciadas en Sector Sur "no le llamo okupación, sino sinhogarismo. Me han hecho llegar la situación que hay en el entorno de San Euologio, donde hay personas que están creando cierta intranquilidad entre vecinas y vecinos, pero no son okupaciones exactamente, es sinhogarismo.Hay que abordarlo estableciendo alternativas".

En esta línea, ha criticado que "no son capaces de abrir el albergue en el antiguo hospital militar, porque no tienen especial interés. El equipamiento está prácticamente hecho. Esas infraestructuras pueden solucionar el problema del sinhogarismo".

Más policía de barrio

Por otro lado, Antonio Hurtado ha destacado la "enorme preocupación" de los cordobeses por "la seguridad", avanzando que "tenemos un objetivo que marca Bruselas y es tener una ratio de 1,6 agentes por cada 1.000 habitantes", lo que se traduce en un incremento de 150 agentes. "Vamos a incorporar muchos más agentes en Policía de barrio, también en las barriadas periféricas, que son las más olvidadas", ha precisado. Además, ha abundado en que "queremos una Policía turística específica y una Policía muy pendiente de los colegios".

Entre otras cuestiones, ha señalado, asimismo, que "es necesario abundar en la fórmula" de las comisarías conjuntas, recordando que de las dos creadas una está cerrada y en la otra, la ubicada en la Judería, "casi no hay presencia nada más que a efectos de denuncia".

Más y mejores instalaciones deportivas

En otro orden de cosas, el número uno de la plancha del PSOE para las próximas elecciones municipales en Córdoba ha aludido al "enorme deterioro que existe en todas las instalaciones deportivas. Se están cayendo a pedazos", y se ha comprometido a impulsar nuevos equipamientos. Hurtado ha apuntado que en las barriadas periféricas "existe una enorme escasez" de instalaciones deportivas.

En cuanto a la gestión de estos edificios, ha abogado por buscar un sistema homogéneo. También ha remarcado que todos deben tener eficiencia energética y estar integrados en un plan de movilidad sostenible.

Implicación "decisiva" con el distrito sur

Antonio Hurtado ha comentado que "hemos estado reunidos con los comerciantes de la calle Motril y manifiestan que no se cuenta con ellos para nada. Se sienten inseguros, no limpian sus calles. Están cerrando muchos porque no hay vida comercial en el barrio".

El candidato socialista ha recordado que "el distrito sur es uno de los barrios más pobres de España (en concreto, son Azahara-Las Palmeras, el Polígono del Guadalquivir, Sector Sur y Moreras-Huerta de la Reina) y uno de los barrios más olvidados por el gobierno del señor Bellido". Entre otras ideas, ha lamentado que "la suciedad campa a sus anchas" y ha anunciado que "nuestra implicación con el distrito sur va a ser decisiva" si el PSOE accede al gobierno municipal.