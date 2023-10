El valor de la buena reputación

Trikomer es una empresa tecnológica cordobesa que se ha convertido en pionera en materia de gestión de la reputación on line a nivel europeo tras desarrollar un software que verifica y certifica la veracidad de las reseñas digitales que dejan los usuarios tras la contratación o compra de un servicio o producto.

¿Mira usted las reseñas y comentarios sobre un producto o servicio antes de contratarlo a través de Internet? Si es así, se encuentra entre la inmensa mayoría de personas que lo hacen habitualmente. La cuestión entonces es más sencilla. ¿Tiene la completa seguridad de que la reseña es auténtica? Bueno, en algunos casos donde las plataformas hacen la contratación de ese servicio de forma directa, como el alquiler turístico, no hay problema.

2.700 son los profesionales del sector de la automoción que utilizan a diario el servicio de Trikomer para aseguriar que las valoraciones de los consumidores son ciertas

Pero, si quiere comprar un coche, contratar un producto financiero, un abogado, un servicio sanitario, inmobiliario o de muchas otras naturalezas, ¿tiene la seguridad de que las reseñas que los valoran son ciertas y no son un simple recurso de marketing mal utilizado?

Puede que se sorprenda, o no, pero lo cierto es que una enorme cantidad de ellas no son reales. Y no es un fenómeno local -español- sino europeo.

La empresa tecnológica cordobesa Trikomer-True Reviews se ha convertido en una de las primeras certificadoras de las reseñas digitales en el continente, un servicio absolutamente innovador, que realiza gracias a un método por el que verifica y certifica las reseñas de los clientes reales en las fichas de empresas de Google, lo que se conocía anteriormente como Google my Business.

La nueva ley prohíbe taxativamente las reseñas falsas en Internet

En otras palabras, el servicio de la empresa garantiza que las reseñas son totalmente ciertas y cumplen con la normativa europea, relativamente reciente, que actualiza y avanza en la protección de los consumidores de la Unión Europea. Martín J. Romero, CEO de Trikomer, recuerda que la normativa, que entró en vigor en mayo de 2022, «prohíbe taxativamente a cualquier empresa, marca o plataforma digital que muestren reseñas de usuarios cuya veracidad no ha sido garantizada bajo pena de enfrentarse a fuertes multas».

La cuestión, por tanto, no es «relativa» sino fundamental para las empresas y su credibilidad, algo muy fácil de quebrar en el universo digital.David Merinas, responsable tecnológico de Trikomer (CTO) explica que el proceso de certificación de las reseñas, «a través de un algoritmo que hemos desarrollado y que se apoya en Inteligencia Artificial», se compone de hasta 25 pasos, lo que muestra la precisión del servicio -o producto, ya que es un software- de la empresa, útil y eficaz para la gestión de la reputación online.

Inicialmente puesta en marcha para el sector de la automoción, Trikomer opera hoy con el sector financiero, banca y aseguradoras, jurídico, agencias de viaje tras un crecimiento extraordinario en este último año.