El CD Fray Albino Racing Córdoba lanza su proyecto de unión para hacer renacer a un clásico

El plan está en marcha y es imparable. El CD Fray Albino Racing Córdoba realizó en el salón de actos del Centro Cívico Los Arrabales su puesta de largo ante la sociedad cordobesa y ante las fuerzas vivas de la Barriada del Campo de La Verdad.

El proyecto de fusión de los históricos clubes CD Fray Albino y Racing FC Córdoba, iniciado en 2021, fue presentado ante una repleta sala, en la que se dieron cita ex presidentes, ex directivos, ex técnicos y ex jugadores del equipo blanquinegro; miembros de la junta directiva de la Asociación de Vecinos Guadalquivir; José García Román, asesor de Deportes de Alcaldía; Pedro Campos, flamante presidente de los Veteranos del Córdoba CF, acompañado de ex jugadores como Paco Varo, Cruz Carrascosa y Pepe Cabezuelo; y Nandi, técnico del Real Betis, entre otros.

Juan Motos Vacas, presidente del club, se dirige a los asistentes. / CÓRDOBA

Los impulsores

Juan Motos, presidente, y Rafael Rojas, director general deportivo, explicaron las claves del proceso de fusión de ambos clubes y las gestiones relacionadas con la remodelación y el futuro uso del Estadio San Eulogio, mientras se proyectaban videos ilustrativos del la historia del CD Fray Albino. También se explicaron los contactos y reuniones realizadas con el IMDECO, con quienes "estamos en la mejor disposición para colaborar modestamente en cuanto sea necesario", indicó Rojas, al tiempo que aclaraba que "entre todos debemos conseguir que el uso y la remodelación no sean incompatibles en San Eulogio y que podamos darle muy pronto utilidad, con las lógicas medidas de seguridad, a un campo impresionante de césped artificial".

Panorámica del Estadio San Eulogio. / CHENCHO MARTÍNEZ

Juan Motos, presidente, quiso aprovechar este acto "para homenagear a tantas y tantas personas que han hecho mucho por el CD Fray Albino en casi 70 años de historia" y añadió que "es un día muy importante para el resurgir del fútbol en el Campo de La Verdad porque estamos creando unas bases sólidas reivindicando nuestro pasado para hacer un presente ilusionante que propiciará un futuro mejor".

Chechu Dorado, padrino del acto

Cómo padrino del acto se eligió a Chechu Dorado, jugador iniciado en la cantera del Fray Albino y que durante muchos años fue futbolista profesional del Real Zaragoza, Real Betis, SD Huesca, Rayo Vallecano o Villarreal, que envíó un cariñoso saludo y transmitió su ilusión ante un San Eulogio deslumbrante. El cordobés afincado en Zaragoza será el espejo en el que deben mirarse muchos pequeños del nuevo club, que se dieron cita en el acto acompañados de muchos padres y madres, junto a monitores, entrenadores y directivos.

Ex jugadores profesionales cordobeses respaldaron el acto. / CÓRDOBA

También estuvieron presentes Pepe Real, entrenador, y muchos jugadores del equipo senior, que esta semana consumaron su permanencia en Segunda Andaluza.