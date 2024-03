La jornada en la Liga EBA | Duelos ante rivales de la zona baja para UCB, Coto Córdoba y Peñarroya

La Liga EBA de baloncesto, en su subgrupo D-B, ya ha entrado en la recta final. Todos los equipos van a luchar por sus objetivos, unos para jugar por el ascenso a LEB Plata y otros para evitar el descenso a la N1 Nacional. El UCB Camper Eurogaza lidera la tabla y el Coto Córdoba de Baloncesto ocupa el segundo lugar tras la disputa de la 20ª jornada. Más atrás, el Climanavas Agrometal Peñarroya se encuentra en la décima posición.

El campeón del subgrupo D-B logrará un puesto directo en la fase final por el ascenso. El segundo también entrará en la lucha por subir, si bien deberá eliminar al segundo del subgrupo D-A en una eliminatoria a doble vuelta para meterse también en la fase de ascenso a LEB Plata. Camper Eurogaza UCB-Eiffage Ciudad de Dos Hermanas, City of Badajoz Academy-Coto Córdoba de Baloncesto y Hache Publicidad Moraleja-Climanavas Agrometal Peñarroya serán los enfrentamientos del fin de semana para los conjuntos de la provincia. Los tres encuentros tendrán lugar en la tarde del sábado.

UCB-Dos Hermanas (sábado, 18.00)

El líder recibirá en Valdeolleros al Dos Hermanas a partir de las 18.00 horas del sábado. Los de Rafa Gomáriz intentarán no fallar más ante su afición, pues en su anterior cita como locales perdieron por 87-91 frente al San Fernando. Su rival se encuentra metido en la pugna por no bajar, pues solo ha ganado dos partidos más que el City of Badajoz Academy, el equipo que abre la zona roja de la tabla.

Fernando Bello (Coto Córdoba de Baloncesto) realiza un lanzamiento. / A.J. GONZÁLEZ

City of Badajoz Academy-Coto Córdoba (sábado, 19.00)

El Coto Córdoba de Baloncesto visitará a las 18.00 horas del sábado al City of Badajoz Academy. Los de Alfredo Gálvez se encuentran en un momento excelso de juego, lo que les ha llevado a ganar 14 de sus últimos 15 partidos. Ya situados en la zona de ascenso, pues se encuentran en el segundo puesto, acaban de reforzarse con Alejandro Valor, un pívot gaditano que ha llegado procedente del Linense del subgrupo D-A de la EBA. Su rival pacense ocupa zona de descenso, por lo que necesita ganar para salir del pozo.

Moraleja-Peñarroya (sábado, 18.00)

El Peñarroya visitará al Moraleja a las 18.00 horas del sábado. La escuadra que entrena Curro Santaella tiene encarrilada la permanencia, el objetivo de su equipo en esta temporada, por lo que viajará sin presión a Extremadura. El equipo local también aparece en la zona de peligro la tabla, lo que le obligará a darlo todo a la búsqueda de la victoria.