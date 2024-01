El circuito nacional de golf, el PGA Spain Golf Tour, comenzará en Córdoba el próximo 7 de marzo, pues tendrá lugar en el Real Club de Campo, el único recorrido de 18 hoyos par 72 de la provincia.

La Asociación Española de Profesionales de Golf (PGAe) adelanta su calendario 2024 a la primera semana del mes de marzo, del 7 al 9, donde algunos de los mejores profesionales españoles visitarán por primera vez el Real Club de Campo de Córdoba. Ya están prácticamente confirmada la presencias de los hermanos cordobeses Pastor, Marcos y Víctor; y el número 4 del ranking mundial de golf adaptado, Juan Postigo.

A la presentación del PGA de Córdoba acudieron el alcalde de Córdoba, José María Bellido; Marian Aguilar, presidenta del Imdeco; Ander Martínez, presidente de la PGA de España; Javier Fernández, gerente del Real Club de Campo de Córdoba; y Sebastián del Rey, gerente del Imdeco.

Una deuda con el golf

“Esta prueba del Circuito PGA Spain Golf Tour, que abrirá el calendario 2024, me emociona especialmente. La ciudad tenía una deuda con el golf y este torneo nos permitirá acoger a los mejores profesionales de golf de España y promocionar Córdoba como una ciudad volcada con el deporte”, comentó Marian Aguilar.

Ander Martínez, Presidente de la PGA de España, visitó hace unos días las instalaciones del club cordobés, acompañado de la presidenta del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, la presidenta del Real Club de Campo de Córdoba, Susana de la Guerra; Javier Fernández, y los hermanos Marcos y Víctor Pastor, este último ganador del Campeonato de España de Profesionales del pasado año.

“Solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas e instituciones que nos están apoyando en este proyecto. Yo soy del norte de España, pero me siento como en casa en el sur por cómo nos acogen, con qué cariño y con qué ilusión están apoyando este torneo. El club de Córdoba es un gran campo, lo van a ver los profesionales que no lo conocen; va a ser un gran test de golf, Y ya puedo confirmar que Juan Postigo, campeón de Europa Individual de golf adaptado 2021, asistirá al torneo”, comentó Ander.

Un recorrido espectacular

“Estamos muy ilusionados por recibir este torneo de golf profesional, que será el inicio del circuito PGA Spain Golf Tour 2024. El campo es espectacular y para esa primera semana de marzo estará en inmejorables condiciones. El golf no ha tenido el reconocimiento que se merece, pero por suerte están surgiendo iniciativas privadas que están apostando por el golf desde la base con el objetivo de aumentar el número de golfistas en la provincia”, aseguró Javier Fernández.

El Circuito Nacional ya visitó Córdoba en 2018 con la celebración del Campeonato Match-Play de España que se disputó en el campo de 9 hoyos de Pozoblanco y que ganó Alfredo García Heredia, que ese año lograría su primera Orden de Mérito nacional y que hoy es jugador del circuito europeo.

Un campo en plena naturaleza

“Hablar de golf es hablar de Andalucía”, dijo Pablo Mansilla, presidente de la Federación Andaluza de Golf. “El campo de Córdoba es impresionante; es un campo en medio de la naturaleza y mi recomendación a los profesionales es que vayan muy rectitos, porque el rough puede complicar mucho una vuelta. Desde la Federación estamos encantados de tener un torneo del Circuito PGA Spain Golf Tour, es un orgullo para nosotros recibir a los mejores profesionales de golf y desde la FGA tendrán, como no puede ser de otra forma, todo nuestro apoyo. Vamos a tener a dos figuras cordobesas, Víctor y Marcos Pastor, y esperemos que pueda asistir Carmen Belmonte que en estos momentos estudia en Estados Unidos”, añadió Mansilla.

Víctor Pastor, profesional cordobés, participará en el torneo haciendo un hueco en su calendario para jugar ante su público: “Sin duda para mí va a ser el campeonato más especial del año, ya que se juega en mi casa, en el club donde me he criado, ante la gente que me ha visto crecer. Espero que venga mucha gente a verlo y que disfruten de un gran espectáculo. Este año he mejorado en mi preparación y siento que estoy trabajando muy bien, con la mente clara para hacer mi mejor golf”.