El Cajasur Priego repitió sensación agridulce como la experimentada hace siete días en Santiago de Compostela. Porque sacó un punto en una de las pistas más difíciles como es la del líder de la competición, el Universidad de Burgos, y eso le mantuvo a la mínima distancia en la clasificación. Sin embargo, tuvo opciones de victoria que dejó escapar ante un rival que demostró que su estatus en la Superdivisión de tenis de mesa no es casual. En todo caso, el equipo de la Subbética sigue estando al acecho. Tal vez, ésa sea la mejor de las noticias a la conclusión de una contienda de casi cuatro horas de duración. Los prieguenses empataron a tres en este enfrentamiento.

Marek Badowski era la novedad en la alineación del Cajasur Priego y para él fue la responsabilidad del primer punto de la contienda. Le esperaba Pantoja como contendiente y lo cierto es que el polaco comprobó pronto las exigencias de la liga española. El jugador del Burgos se llevó la primera manga, pero el polaco se fue activando para dejar constancia de su solidez y poner el 0-1 merced a un 1-3.

Después llegaba el turno de Carlos Franco, a quien le tocaba lidiar con Provost. El zurdo de la escuadra local se distanció pronto en las tres mangas y no dio opciones al pedrocheño de sumar. Por lo tanto, con igualdad llegó el esperado duelo entre Soderlund y Berzosa. El sueco ganó 0-3, pero lo cierto es que todos los sets estuvieron muy ajustados. Por cierto, que Soderlund dio un pequeño susto al comienzo de la tercera manga, pero se repuso.

Un duelo trepidante

Retomada la ventaja, a Badowski le correspondía afrontar el punto clave del partido ante Provost. De ganarlo, daría a su equipo dos opciones de victoria y, por ende, de liderato. Sin embargo, tenía que confirmarlo sobre la mesa. Se llevó las dos primeras mangas, pero Provost reaccionó llevando el punto al último set. Badowski se vio con un parcial de 6-2 de inicio al que no supo responder. El Burgos volvía a nivelar la contienda.

Soderlund y Pantoja tenían la posibilidad de asegurar el empate final en su pleito para sus respectivos equipos. El sueco marcó territorio desde el principio del primer set que se llevó holgadamente la primera manga. La segunda se le complicó, pero la terminó sacando. Avisado por esa circunstancia, Soderlund firmó un gran parcial en la tercera manga, si bien Pantoja hizo el último esfuerzo por agarrarse a la contienda. Finalmente, el sueco se adjudicaba el juego y garantizaba con ese 0-3, al menos, no salir con derrota de Burgos.

El choque decisivo

Quedaba el último partido entre Franco y Berzosa. Ambos habían perdido 3-0 en sus respectivas primeras comparecencias de la contienda. El ganador del partido sabía que tenía como premio el liderato en la Superdivisión para su equipo, si bien en el caso del Cajasur tenía el añadido del average al final de la temporada. Berzosa se mostró más sólido en la primera manga, caracterizada por ofrecer los puntos más atractivos de toda la tarde, y se la llevó por 11-7. En el siguiente, Franco estuvo por delante al principio, pero Berzosa acabó mejor y se lo adjudicó por 12-10. Al pedrocheño le quedaba apelar a la épica y hacer valer sus mejores fases de juego. Con esa receta, Franco se llevó la tercera manga impulsada con un 0-4 de partida del que no se repuso el jugador local hasta llegar al 3-11. El Cajasur seguía latiendo, pero su jugador no tenía margen de error. Berzosa se aprovechó de la coyuntura para cerrar la contienda con un 11-7 y dejar un valioso punto en casa del líder merced a su 3-1 en el parcial. El Cajasur, por su parte, dejó pasar otro tren y no es el primero de la temporada.