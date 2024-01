Víctor Areales es uno de los jugadores cordobeses con más protagonismo en las rotaciones del Córdoba Futsal. Precisamente, la entidad que preside José García Román acaba de anunciar la ampliación de su contrato del 2025 al 2027.

-El club acaba de anunciar su ampliación de contrato por dos años más, por lo que acabará su vinculación con la entidad en 2027. ¿Cómo se han desarrollado las gestiones?

-El presidente, José García Román, me ofreció este tema y yo lo acepté, ya está, no ha habido mucho más.

-Tras la ampliación de contrato firmada, ya acabaría su pertenencia en el club con 29 años. ¿Le gustaría retirarse en el Córdoba Futsal?

-Hablamos de mi ciudad. Si puede ser y estoy a gusto, pues sí.

-Una vez que vaya cumpliendo años en la plantilla podría incluso llegar a ser el capitán. ¿Es su sueño?

-No lo he tenido en mente, eso de ejercer de capitán. Yo quiero ser uno más de la plantilla y nada más. El protagonismo que tiene lo de ser capitán me da igual.

-Ya lleva tiempo dentro de la dinámica del primer equipo, primero con ficha del filial y ahora de la primera plantilla. ¿Cuánto ha cambiado el estilo de juego de Víctor?

-He mejorado en todos los aspectos de mi juego. Intento mantener una regularidad, sobre todo para jugar al ritmo de lo que es la Primera División. No se trata de llegar a un pico un día. Se trata de trabajar igual durante toda la semana.

-Usted ha crecido como jugador viendo como subía categorías su actual club. ¿Soñaba cuando veía partidos en la grada con llegar algún día a la primera plantilla?

-Ya llevaba tres o cuatro años en el filial antes de entrar en el primer equipo. Estaba con ellos y a veces me metían. Siempre quise jugar en Vista Alegre con toda la grada llena.

-De entre todos los partidos que vio en la grada. ¿Recuerda alguno en especial?

-Pues mira recuerdo el primero en Vista Alegre en Primera División, contra el Xota. Aquel partido se acabó ganando por 1-0. Aquel encuentro lo sigo recordando.

-¿Animaba mucho en la grada?

-La verdad es que sí, me gustaba animar.

-¿Cómo es Víctor dentro del vestuario?

-Soy uno de los jugadores más reservados. Me gusta hablar con el compañero pero no en público delante de todos, no soy de ese tipo de jugador, ya se encargan otros. Perin, Zequi, Fabio, como es lógico porque es el capitán, o Antoniazzi, sí son más de animar a todos.

-El equipo de la pasada temporada tenía más nombres pero competía peor que el actual, si tenemos en cuenta la calidad teórica de los jugadores. ¿Qué ha sucedido este año?

-Al fútbol sala no se juega con el nombre ni nada de eso. Hay que demostrarlo día a día. La gente que ha venido este año, aunque no sea experimentada en esta liga, tiene ganas de demostrar lo que cada uno vale.

-Puede decirse que es un portero de los llamados modernos, que para pero que también ayuda subiendo el balón en ataque. ¿Le gusta ayudar en el juego ofensivo?

-Me gusta, me resulta divertido y si encima puedo ayudar al equipo, pues perfecto. Lo importante al final es que no me metan goles.

-Sus subidas al ataque estarán más que trabajadas en los entrenamientos. ¿Qué le pide el entrenador?

-Principalmente salvar la salida de presión, pues con eso ya estaría cubierto el objetivo. No hay que buscar meter un gol ni nada de eso. Si ya encima meto un gol, pues perfecto, pero sobre todo se trata de salvar la presión y de no perder balones atrás.

-Cuando sube al ataque es casi un falso juego de cinco el que hay sobre la cancha. ¿Cómo llevan a cabo este sistema de juego?

-Intentamos llegar arriba. Luego buscamos rebotar con el pívot o buscar la superioridad por los lados. Ya entonces que los jugadores ataquen según se vea como está la situación.

-Víctor es un portero que atesora entre sus cualidades la posibilidad de subir el balón en ataque. ¿Qué sueña más, con una parada que salve una victoria o con un gol que sirva para dar un triunfo?

-Me conformo con que ocurran una de las dos cosas. Si puedo ayudar en ataque, pues en ataque, si puedo ayudar en defensa, que es lo normal, pues en defensa.

-Ahora mismo es uno de los jugadores de la cantera con más presencia en la cancha. ¿Se siente un icono de la cantera?

-Siento que soy un chaval de la cantera que ha llegado al primer equipo, lo mismo que otros como Joaqui o Rafalillo, aunque en su último caso esté lesionado, pues antes estaba entrando en la dinámica de grupo. No me siento ningún icono, solo uno más.

-El club debutó en Primera con un gran número de cordobeses. Ahora sin embargo hay menos. ¿Es compatible el trabajo con la promoción de la cantera y el mantenimiento de un nivel competitivo en la élite?

-Resulta complicado. Hay un salto muy grande de Segunda B, que es donde compite el filial, a la Primera División. Al fin y al cabo, aunque sea un club de Córdoba y quiera sacar a los cordobeses, si no hay gente para jugar, resulta complicado.

"Hay gente de los años 2003 y 2004 que está subiendo y se le nota la calidad"

-¿Qué jugadores de la cantera considera que cuentan con proyección en el primer equipo?

-Hay gente joven del año 2003 y 2004 que está subiendo y se le nota la calidad. Son jugadores de unos 19 años que tienen nivel. Hugo tiene calidad, así hemos visto que ha ido subiendo y que incluso marcó un gol en Cartagena. Hay otros jugadores, pero Hugo destaca por ser el que más ha venido con nosotros y el que más ha participado.

-Los dos nuevos brasileños que han llegado al equipo ya llevan varios días entrenando. ¿Qué opina sobre ellos?

-Los dos se están adaptando, pues vienen de jugar en Brasil. Kaué, aunque ha ganado dos veces la liga brasileña, necesita adaptarse con cuestiones como el idioma y el sistema de juego que hay en España, distinto al de Brasil. Yo los veo bien en general a los dos.

-Ahora hay ya seis brasileños. ¿Va a jugar el equipo a la brasileña?

-Se habla mucho portugués en el vestuario pero no hay problema. Muchos de ellos entienden el castellano, así que hay buena comunicación entre todos.

-Ahora han llegado más refuerzos. ¿Ve posible la disputa de las eliminatorias por el título?

-Entre la llegada de estos refuerzos y la recuperación de lesionados, la salvación esperamos tenerla rápido. Si nos salvamos rápido y podemos optar al play off, pues perfecto.

"La salvación esperamos tenerla rápido y si entonces podemos optar al play off, perfecto"

-¿Pueden meterse en la fase final de la Copa del Rey?

-Ahora tenemos delante el próximo partido contra el Manzanares. Aunque hablamos de un rival duro, tenemos la mentalidad de querer pasar e intentar llegar a la Final a Cuatro que es algo bonito. Intentaremos llegar ahí y luego ver lo que se puede hacer.

-Han sufrido muchas bajas por lesiones y han afrontado partidos casi sin la mitad de la plantilla. ¿Cómo encararon esos partidos?

-Entrenando bien, pues en esos partidos incluso tuvimos opciones de ganar. Se trata de trabajar sin poner excusas.