El Rayo Vallecano fulminó al Huesca en los dos últimos minutos de la prórroga tras un partido muy aseado de los oscenses que lucharon hasta la extenuación tuteando al conjunto madrileño y teniendo posibilidades también de llevarse la eliminatoria.

El Rayo Vallecano, con jugadores que no son habituales en el once inicial, comenzó el partido teniendo más la posesión del balón, y llegando al área local tanto por el centro como por las bandas, aunque no pasó muchos apuros Juan Pérez que se vio bien respaldado por sus defensas que cerraron todos los espacios.

El Huesca fortaleció el centro del campo y la defensa con dos barreras de contención para impedir las penetraciones de los jugadores rayistas ajustando los espacios con las líneas muy juntas, aunque el bloque no jugó muy retrasado.

El juego en la primera parte fue escaso en los dos equipos limitándose a dar pases si ninguna transcendencia, y sin peligro aparente para ambas porterías, con un juego muy lento y posicional con algún disparo de vez en cuando por parte del conjunto madrileño, siendo lo más destacado un tiro de Espino en el minuto 28 que salió desviado, y otro en el minuto 36 a cargo de Raúl De Tomás.

La primera parte, con mayor posesión del Rayo Vallecano, fue soporífera con muchos pases horizontales y un juego muy lento que hizo que se volviera muy aburrido, y sin ningún interés para los pocos aficionados que se dieron cita en el Alcoraz para este partido de Copa aunque el rival fuera de Primera División.

Salió mejor el Huesca tras el descanso ante el Rayo Vallecano que siguió muy apático y sin energía lo que lo aprovechó el conjunto oscense llegando con peligro en los primeros minutos con un peligroso disparo de Lombardo en el minuto 59.

Los dos entrenadores realizaron pronto los cambios con jugadores más rápidos, y más habituales lo que hizo que el juego fuera más vistoso y también más disputado, llegando con más peligro el Huesca al área visitante con un buen disparo de Kortajarena en el minuto 75 estando más metido en el partido el conjunto local que tuteó a su rival.

El Rayo Vallecano que se pasó todo el partido de forma muy relajada pensando que en alguna jugada sentenciaría el partido le entraron las prisas casi al final del tiempo reglamentario y cuando quiso reaccionar para llevarse el partido ya era tarde ante un Huesca muy crecido que se atrevía con el partido, aunque hubo que ir a la prórroga, ante la falta de acierto en las porterías de los dos equipos.

En la prórroga el partido se igualó muchísimo pasando a ser un partido muy abierto con los dos equipos buscando la portería contraria desperdiciando una buena ocasión Bolivar en el minuto 103 cuando se plantó sólo delante de Cárdenas enviando el balón suavemente a sus manos.

Y sin nada decidido, hasta la segunda parte de la prórroga en la que los dos equipos se guardaron mucho de no cometer errores, esperando que alguna jugada decantara la eliminatoria, dominando más en los últimos minutos estrellándose el Rayo ante la muralla defensiva que plantó el Huesca que aún tuvo una buena oportunidad en un disparo de Hugo Vallejo en el minuto 115 tras una contra de los oscenses

Dos minutos más tarde Oscar Valentín sentenciaría al Huesca rematando a la red en una combinación con sus compañeros en asistencia de cabeza de Falcao, y aún en los últimos instantes con el Huesca volcado sobre la portería del Rayo Vallecano, Isi Palazón pondría el 0-2 en el marcador.