La penúltima cita del año en el Grupo 10 de Tercera Federación está en marcha, ya con la primera tanda de resultados como balance. La agenda la ha inaugurado el Córdoba CF B en su triunfo frente al Gerena en la Ciudad Deportiva (1-0), único de la jornada del sábado y como despedida oficial a su calendario casero del 2023. Desde la matinal del domingo también lo siguieron el CD Pozoblanco, superando al Salerm Puente Genil en el derbi alojado por el Municipal (2-1), y el Atlético Espeleño, que se llevó tres puntos de oro de su visita al Sevilla FC “C” (0-2). Tan solo quedó el Ciudad de Lucena para la sesión vespertina, por otra parte, con un auténtico choque de trenes frente al Xerez CD -que partía como segundo clasificado- en el icónico Estadio Municipal de Chapín (1-1), que acabó con reparto de puntos para cerrar el itinerario de la ocasión.

CD Pozoblanco - Salerm Puente Genil (2-1)

El pulso vecinal entre blanquillos y rojillos se quedó en casa para los de Antonio Jesús Cobos, que supieron aprovechar su oportunidad para afianzarse en la zona alta de la clasificación del Grupo 10 justo en la antesala al cierre del año, al que llegan totalmente al alza, reforzados con el derbi en el bolsillo y con otros tres puntos para refrendar su cambio total de dinámica en esta fase de la temporada, en la que cada cita parece traducirse en victoria para los vallesanos. Desde el inicio, precisamente, el pleito comenzó en márgenes altamente favorables para el cuadro local. Apenas un cuarto de hora de juego fue necesario para que el visitante Jonathan recibiera la cartulina roja directa, dejando al Salerm con diez de forma prematura y encarrilando parte de la contienda.

En superioridad numérica, del mismo modo, el CD Pozoblanco aprovechó para adueñarse del balón y los espacios, paralelamente con el repliegue -lógico- del bloque tutelado por Juanmi Puentenueva, que aún con todo presentó una imagen sumamente aguerrida para mantener el pleito en empate hasta la marcha a vestuarios.

Llegan los goles

Después del descanso comenzaron a llegar los zarpazos desde ambos bandos. El primero en asestar un golpe fue el conjunto pedrocheño, desde el punto de penalti por mediación de Manu León, que no perdonó ante Christian López, mientras que minutos más tarde, con un extenso tanteo de por medio, Richard amplió la ventaja para llevar el 2-0 al electrónico. No habían dicho todo los pontanos pese a la renta adversa, no obstante, ajustando de nuevo la renta a través de Tommy Montenegro, que con la llegada del descuento insufló aires en busca de un punto para la épica.

Sin mucho margen para unos, excesivo para otros, el 2-1 acabó haciéndose definitivo pese a los amagos de movimiento en sendos lados, con la que ya supone la cuarta victoria consecutiva para los de Pozoblanco, así como el cierre al conato de buena dinámica hilado en las últimas semanas para los de Puente Genil, a los que ahora no queda más remedio que ver la zona noble desde algo más lejos.

Ficha técnica: 2 - CD Pozoblanco: Javi Dela, Richard, Vela, Bruno, David García, Migue Sánchez (Fran Gómez, 25’), Abraham (Zara, 85’), Valentín (Reverte, 70’), Manu León, Hugo y Samu (Moli, 70’). 1 - Salerm Puente Genil: Christian López, Cubero, Álvaro Pérez, Mario Sánchez, Sergio Guichard (Keita, 25’), Juanjo, Jonathan, Mario Ruiz (Rafa Álvarez, 66’), Alan Araiza (Fernando, 46’), Ismael (Tommy Montenegro, 66’) y Jairo. Goles: 1-0 (63’) Manu León. 2-0 (88’) Richard. 2-1 (91’) Tommy Montenegro. Árbitro: Carlos Hidalgo Márquez, del colegio sevillano. Mostró tarjeta amarilla a los locales Bruno, Manu León y Valentín, así como a los visitantes Rafa Álvarez, Mario Ruiz, Edu Chía, Mario Sánchez, Ismael y Jairo. Expulsó al rojillo Jonathan con roja directa. Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación, disputado en el Estadio Municipal de Pozoblanco.

Sevilla FC “C” - Atlético Espeleño (0-2)

La visita a un rival de extrema complejidad como el tercer filial hispalense también vino acompañada de cierto regocijo para el plantel adiestrado por Juan Carlos Quero, que encontró el camino para cerrar la hemorragia abierta durante las últimas fechas -en forma de resultados-, hacerse de nuevo con tres puntos -de gran valor- cinco jornadas después desde el último triunfo, al igual que para espantar fantasmas y poner tierra de por medio con los puestos de descenso, a los que ahora sí se acercan los sevillanos. Desde el arranque, la batalla fue total. Sin muchas ocasiones y poco espacio para prodigarse en ataque, así, la escuadra espeleña encarriló la marcha al receso habiendo apenas probado el arco de la joven agrupación rojiblanca, aunque sí habiendo echado el lazo al primero de la mañana por mediación de un acertado Adriano, que abrió la lata en los primeros 45 minutos.

Sacar partido de ese contexto, máxime con la ventaja en el luminoso, tampoco fue demasiado complejo para los rojillos una vez reanudada la cita. Después de algunas probaturas y aproximaciones locales, en esa línea, otro que sigue de dulce, Rubén Jurado, puso el segundo en la Ciudad Deportiva sevillista para amarrar el botín en juego, dejando el resto de minutos como ocasión idónea para recrearse con juego vistoso en ataque y aseado en defensa, suficiente para maniatar cualquier reacción local y también para dejar inalterable el rumbo del premio en juego en dirección a Espiel.

FINAAAAAAL FINAAAAAAAAAAAL !!!!

Victoria en tierras hispalenses.



Sevilla ' C ' 0 Atco Espeleño 2



Tantos de Adriano y Rubén nos dieron la victoria en un gran partido de los nuestro pic.twitter.com/cuHlWDdht1 — 𝘼𝙏𝙇𝙀𝙏𝙄𝘾𝙊 𝙀𝙎𝙋𝙀𝙇𝙀Ñ𝙊 (@AtcoEspeleno) 17 de diciembre de 2023

Córdoba CF B - CD Gerena (1-0)

Los de Diego Caro se despidieron de la Ciudad Deportiva hasta el próximo año con el regusto dulce de haberse llevado una final adelantada. Si bien no por necesidad o contexto en la tabla -al menos de urgencia-, si por las sensaciones y necesidad de afianzar la buena línea hilada de las últimas semanas, en las que parece que el bloque cordobesista comienza a arrancar en el Grupo 10 a ritmo de victorias. En esos márgenes se ubicó su última cita casera, de esta forma, con un Córdoba CF B más entonado y voluntarioso desde primera hora, aunque sin exhibir excesiva mordiente. Después de un dilatado tanteo, el central argentino Joaquín Moisello sacó brillo a la pizarra blanquiverde con un chut en estrategia directo al travesaño, mientras que Alberto Bermejo, en otra acción manifiesta, trató de alterar sin éxito el 0-0 en el mano a mano frente a Josemi, aunque el resultado en gafas no se movió hasta el descanso.

Después de la reanudación sí se abrió paulatinamente la pugna. Caro movió el banquillo dando entrada Adrián Vázquez en sustitución de Álex Fernández, tan solo algunos lances antes del primero de la jornada, que llegó por mediación de un acertado Paco Fernández tras culminar una jugada asociativa. En botas del mediapunta sevillano, precisamente, se produjo el único tanto de un pleito cocido a fuego lento, pero que fue enfriándose sin agitarse demasiado desde la ventaja local, hasta dejar el 1-0 hecho definitivo y firmar con ello el que ya supone el tercer triunfo consecutivo para el filial califa.

Xerez CD - Ciudad de Lucena (1-1)

El otro gran partidazo de la jornada se resolvió con reparto de puntos para la agrupación celeste, que no pudo pasar del empate en su visita a un rival directo como el Xerez CD en una sede icónica del fútbol español como el Municipal de Chapín. Una cita que, si ya desde la previa auguraba alto impacto, acabó confirmándose una vez el esférico echó a rodar sobre el terreno de juego azulino, donde los de Rafael Carrillo “Falete” mostraron su versión más aguerrida para incluso rondar un triunfo balsámico después la derrota de la pasada semana en el derbi frente al Córdoba CF B, aunque sin la puntería ni la fortuna necesaria para neutralizar la voluntad local en tierras jerezanas. No es de extrañar, así, que la primera mitad se consumiera sin prácticamente ocasiones, más que algún tímido acercamiento aracelitano y un par de disparos de Diego y Reina en los locales.

En la segunda mitad se apreció otra estampa, desde el mismo inicio. Tan solo cuatro minutos fueron necesarios para que Juan Andrés -que ya suma 10 dianas- abriese la lata en el choque entre gallitos de la categoría, superando a Santos por abajo para poner el 0-1 de forma especialmente volátil en el marcador. Y es que apenas otro par de lances después, Antonio Jesús volvió a nivelar el pleito haciendo lo propio ante Nico Garnés, al que superó con un testarazo seco en el primer amago de reacción jerezano para dejar las tablas instauradas en el electrónico hasta el cierre del envite. Lo de después no terminó de agitar el resultado, discretos acercamientos y algún disparo aislado siguieron al fugaz intercambio de zarpazos, al que no le faltó fútbol, aunque sí algo más de acierto en los últimos metros desde ambos bandos, con un punto de premio para cada lado.