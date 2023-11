La Media Maratón de Córdoba congregó a decenas de miles de personas por las calles de la ciudad. Desde muy temprano estaba llena de atletas y público el entorno de la Avenida Conde de Vallellano.

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, no quiso perderse la salida. "Es una carrera con un ambiente y un recorrido maravilloso, una de las mejores medias maratones de España", dijo.

La zona que rodea al Puente Romano y la Puerta del Puente acogió la meta. El público llenó todos los huecos disponibles para ver a los mejores entrar en la llegada y disfrutar de la entrada de sus amigos y familiares.

Grondona, un campeón para la historia

La victoria se la terminó llevando Juan Ignacio Grondona, el primer cordobés que lo consigue en la categoría masculina en sus 37 ediciones.

El corredor del Atletismo Cordobés venció con comodidad, por lo que el paso por el Puente Romano se convirtió en su homenaje, como si el público le estuviera haciendo el pasillo en reconocimiento a la gesta.

"Es sin duda uno de los días más felices de toda mi vida, ya que he ganado una de las mejores medias maratones de España y la de mi ciudad", señaló este prometedor atleta de 25 años especialista en pruebas de fondo y medio fondo.

El vencedor de la prueba reconoció que ser el primer cordobés que la gana en la categoría masculina "ha supuesto mucho para mí, para mi entrenador, mi familia y mi club".

El cordobés señaló que atacó en el kilómetro 10 "para marcar distancias en la zona de Ollerías, una de las más complicadas del recorrido. Yo sabía que en el momento en que me alejara, los demás se dedicarían a marcarse y por ello ya podría correr marcando mi propio ritmo".

Grondona reconoce que pasar por Las Tendillas o la Calle Cruz Conde "es brutal e impresionante, solo por ver como la gente se vuelca con la carrera".

Protagonismo del Trotasierra

La sevillana de 43 años Carmen Gutiérrez obtuvo el triunfo en la categoría femenina tras mostrarse muy superior al resto de sus adversarias. La fondista del Trotasierra señaló que "he luchado hasta el final. He llegado a la meta muerta pero he logrado vencer en esta prueba tan preciosa".

Otra atleta del Trotasierra, Yolanda Villalba, fue quinta y la primera cordobesa. A sus 53 años dio una lección de ilusión y ganas por hacer su mejor marca y acercarse al podio. La cordobesa reconoció que la carrera la disputó "sin presión y con ganas de disfrutarla. Me he salido bien al final esta apuesta por correr cómoda".