El Barça Femenino ha ganado el premio a mejor club del año en la gala del Balón de Oro 2023 de la revista France Football. Joan Laporta, Patri Guijarro y Jonatan Giráldez fueron los encargados de recoger un galardón sumamente especial para la entidad barcelonista. Tras años de inversión y con una apuesta decidida, también se ha recompensado el proyecto en lo colectivo.

Se convirtió de esta manera en el colofón de una noche teñida de azulgrana, junto con los premios 'made in La Masia', de Aitana Bonmatí y Leo Messi. No tan atrás quedan los dos balones de oro consecutivos de Alexia Putellas, así como las dos Champions y esas cuatro finales en los últimos cinco años. Y cómo no olvidar la aportación de jugadoras culers a la selección española, en el primer Mundial conseguido este pasado verano. Toda esta suma de indicadores demuestran el gran trabajo que hay detrás y su correspondiente evolución.

La profesionalización del Barça Femenino en época de Josep Maria Bartomeu ha seguido su curso con el paso de los años y con Joan Laporta al mando. Hasta tal punto, que ha llegado a ser la única sección rentable de la entidad en una época en la que no hay una situación económica fácil de gestionar.

El conjunto azulgrana se llevó la pasada temporada la liga, de forma incontestable, la Supercopa de España y la Champions con remontada a la épica. El paso adelante de jugadoras que vienen pisando fuerte de La Masia y fichajes de nivel han dado un salto de calidad a un equipo con un potencial tremendo.

Uno de los aspectos más reconfortantes para Jonatan Giráldez es que tiene para elegir y no depende únicamente de jugadoras para ganar partidos. Porque en la presente temporada el Barça se ha erigido como la referencia mundial sin tener depender exclusivamente de la baja de la dos veces balón de oro, Alexia Putellas.