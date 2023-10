Carlo Ancelotti habló viernes sobre el que fue capitán del Real Madrid en la previa del partido frente al Sevilla (sábado, 18:30). Todas las miradas se dirigen estos días a Sergio Ramos y el técnico madridista no dudó en agradecerle su paso por el club: "Si hoy estoy aquí es por Sergio Ramos. Si no hubiera marcado el gol en la final, probablemente no estaría aquí". Se refiere, claro, a La Décima.

Sin embargo, el italiano lleva a sus espaldas una trayectoria que empezó en 1995 y que le ha llevado a convertirse en el único entrenador que tiene las cinco grandes ligas europeas. El 'héroe' de la décima Champions Cuando Zidane se marchó del banquillo en 2021, tras una temporada sin títulos, en la entidad blanca resonaba el nombre de Raúl González, que hubiese ascendido del Castilla, igual que lo hizo 'Zizou'. Pero, una vez más, Florentino Pérez se encargó de romper todos los pronósticos que la prensa manejaba, anunciando la vuelta de Carlo Ancelotti, que era anunciado como el 'héroe de La Décima'. Muchos se preguntarán por qué fue tan importante la consecución de aquella copa. La respuesta es simple: el Madrid llevaba sin cosechar éxitos en Europa 12 años, mientras veía, en segundo plano, al Barça de Guardiola ganarlo todo. Hasta ese momento, los aficionados tenían que remontarse a aquella noche del 15 de mayo de 2002 en la que Zidane, que esta vez lo veía desde el baquillo como segundo entrenador, dejó una volea para la historia, que dió al Madrid su novena Champions League. Todo suscitaba a un resurgir aquel día en Lisboa, que además era la primera final que enfrentaba a dos equipos de la misma ciudad. La épica de esta cita crucial se alargó hasta el minuto 93, que, desde ese día, pasó a conocerse en la capital como la franja 'noventa y Ramos'. El Real Madrid perdía tras un gol de Godín, hasta que en el descuento, un córner de Modric asistía al que era el segundo capitán, que marcó de cabeza el gol del empate, que en la prórroga rematarían Bale, Marcelo y Cristiano. 12 años después, Ancelotti había devuelto la alegría a los madridistas. Pero, como en el Madrid se vive el presente y todos los entrenadores están 'obligados' a ganar títulos, su segunda temporada terminó sin logros, por lo que el italiano acabó saliendo por la puerta de Valdebebas. El único con las cinco grandes ligas Europeas Ancelotti comenzó su carrera en los banquillos en 1995 en el AC Reggiana de la segunda división italiana, donde estuvo un año hasta pasar a dirigir al Parma (1996-1998). De ahí, los grandes llamaron a su puerta, debido a su juego ofensivo y vistoso, que le hizo convertirse en el entrenador de la Juventus entre 1998 y 2001. Posteriormente, pasó nueve años en el Milan hasta 2009. En esta etapa, destaca la Serie A en la temporada 2003/2004 y sus dos Champions (2003 y 2007). Sólo dos campañas estuvo en el Chelsea, que le bastaron para hacerse con la Premier League (temporada 2009-2010) en el club londinense. No contento con esto, el técnico viajó a la capital francesa, donde dirigió al París Saint-Germain (2011- 2013), alzándose con la Ligue 1 en su segundo año. Fue entonces cuando llamó a su puerta el Real Madrid, con quién consiguió la Copa del Rey, Champions, Supercopa y Mundial de Clubes en esta primera etapa. En 2016, tras un año sin pisar los banquillos, el Bayern de Múnich fue su destino. Allí, como en la mayoría de clubes, fue llegar y besar el santo, pues consiguió la Bundesliga en su primera temporada (2016-2017). Ya solo le quedaba una para convertirse en el único entrenador que ha conseguido las cinco grandes ligas europeas. Qué caprichoso el destino que, tras dos años en el Nápoles y otros dos en el Everton, le volvió a llevar al Real Madrid en 2021, para cosechar una temporada que será recordada por las épicas remontadas en todas las eliminatorias de Champions. Desde el PSG, hasta el Chelsea y el City de Guardiola. Un año que culminó con la victoria española que le faltaba: la 35º Liga del equipo blanco. Palmarés completo de Carlo Ancelotti El entrenador del Real Madrid tiene casi 30 años a sus espaldas dirigiendo a clubes de primera línea, con un estilo de juego que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Así, su palmarés recoge 25 títulos: 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 5 Ligas (España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania) 2 Copa del Rey, 1 Copa de Inglaterra, 1 Copa de Italia, 6 Supercopas (2 de España, 1 de Inglaterra, 1 de Italia y 2 de Alemania). Brasil, más cerca que nunca El entrenador italiano, a sus 65 años, ha cosechado un perfil que parece estar dispuesto a culminar con el único reto que le queda: dirigir una selección. La 'canarinha', a la vuelta de la esquina. La selección brasileña lo espera hasta que termine su contrato este año con el Real Madrid. Es un secreto a voces, aunque solo estaría apalabrado. “Esta etapa en el Madrid cerrará mi carrera. Después de los blancos, me retiraré. El Real Madrid es el top del fútbol", decía Ancelotti en agosto de 2022. "No hablo de mi futuro", afirmaba el italiano este viernes. Saquen sus propias conclusiones. Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, ya aseguró que sería el seleccionador de Brasil en la Copa América 2024, que se celebrará a partir del 20 de junio. En definitiva, nadie sabe qué pasaba por la cabeza de Florentino Pérez cuando lo trajo de vuelta. Fuera o no por aquella Champions y, por consecuente, gracias a Sergio Ramos, el mérito del que es el entrenador más laureado de la Copa de Europa y el tercero con más partidos en el Real Madrid es incuestionable.