Carlos Sainz se ha llevado un triunfo de inteligencia y tesón en Singapur, donde ha protagonizado su mejor actuación de siempre en Fórmula 1. El piloto madrileño ha reconocido su sufrimiento para conservar su ventaja , sobre todo al final de la carrera ante el ataque de los hombres de Mercedes, Russell y Hamilton, que tenían neumáticos nuevos mientras los del Ferrari se habían venido abajo.

"Ha sido un fin de semana increíble, quiero dar las gracias a todo Ferrari, su esfuerzo ha sido tremendo para darle la vuelta a nuestro inicio de temporada. Nos ha salido todo perfecto hoy y es una victoria de la que creo que pueden estar orgullosos tanto el equipo como toda Italia" ha dicho Carlos a pie de pista.

🗣️ @Carlossainz55: "Es un momento importante para mí, también a nivel personal. Ha habido dos oportunidades y las hemos aprovechado las dos"#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/RxEo2I4axQ — DAZN España (@DAZN_ES) 17 de septiembre de 2023

"Se trataba de limitar nuestras debilidades en degradación, marcando objetivos con cada compuesto, pero hemos tenido que parar antes de lo pensado por el coche de seguridad y estar más tiempo del previsto con el duro. Le he dado DRS a Lando (Norris) al final para protegerme de Russell, que venía muy fuerte. He bajado mucho el ritmo para no darle la oportunidad a George t ha salido bien para nosotros", ha explicado el madrileño sobre su brillante estrategia.

"He sentido que tenía la tranquilidad y el hueco para hacer lo que quería. No os voy a engañar, estaba bajo presión, sabiendo que cualquier error podía dar al traste con todo, especialmente al final con los Mercedes detrás, pero he tenido el control en todo momento. Estoy muy feliz", ha destacado.

Después de encadenar su segundo podio consecutivo (3º en Monza, 1º en Singapur) Sainz admite que "a nivel personal es un momento importante. He tenido dos oportunidades y las he aprovechado las dos. El equipo ha progresado y yo también he sabido ganar bajo presión, ambas cosas me enorgullecen y es una satisfacción", ha cerrado.