Antonio Blanco: un futbolista montalbeño de oro y plata con España

El centrocampista cordobés Antonio Blanco Conde (Montalbán, 23 de julio del 2000) se quedó muy cerca de culminar una trayectoria de oro con las selecciones nacionales de fútbol. El cordobés perdió con España sub 21 en la final del Europeo de Rumanía y Georgia. La selección cayó por 0-1 ante Inglaterra, lo que impidió que el montalbeño sumara la corona europea sub 21 a las sub 17 y sub 19 que había ganado anteriormente.

