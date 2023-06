Un 23 de junio, hace nueve años, las calles por las que desfiló el autobús de aquel ascenso en Las Palmas se convirtieron en un hervidero de personas que querían ver y saludar a los héroes de aquel partido. Personas de todas las edades y venidas de todos los pueblos de la provincia, unas doscientas mil se calcularon en su día, convirtieron aquel ascenso en la mayor concentración habida en Córdoba.

Aquella cantidad de personas es la razón por la que se evidencia que la gestión de un club de fútbol no es fácil, porque además de todos los factores que implican una gestión, se tienen que tener en cuenta los sentimientos de los aficionados, los sentimientos de una ciudad. Es humano e irreprochable que el aficionado quiere que su equipo gane, de ahí que cuando no vienen tiempos buenos, las personas responsables de la gestión están obligadas a entender ese enfado humano del aficionado que quiere que su equipo no pierda. Tan importante fue aquella celebración, que la campaña de la temporada siguiente se llamó "Gracias afición".

Las claves

Visto lo sucedido hace 9 años y en un momento en el que el club referente de la ciudad comienza una nueva etapa, al menos en las personas que integrarán la dirección, igual algunas claves de aquellos momentos pueden ser de ayuda.

La situación en el 2011 del club ya es conocida por todos, un club en concurso de acreedores y con los pocos activos e ingresos que existían pignorados o embargados, pero como quedó demostrado en 2014, en el fútbol todo es posible y recurriendo a esa frase tan conocida y usada por todos, "lo que hace falta es que la pelota entre" y aquel año, para "tocar el cielo las Tendillas", sólo nos hacía falta que la pelota entrase una vez y entró. Le podemos llamar milagro, oportunismo, suerte, … pero no, fue trabajo, trabajo y trabajo, además de esfuerzo, ilusión y creencia en aquel objetivo fijado en junio de 2013, ascender a Primera División.

La "agresiva" campaña de abonos

Las temporadas comienzan de alguna manera con la campaña de abonos y aquella del 2013/2014, que recuerde, fue la más agresiva del club y es que el objetivo marcado no era otro que el del ascenso. Digo agresiva, porque la oferta tenía dos condiciones, por un lado, si se jugaba el play off, las renovaciones para la temporada siguiente serían gratis y si se ascendía, la renovación de los abonos sería al 50%. Es obvio que para que existieran ingresos por abonos, una de las partidas más importantes de ingresos de un club, sólo cabía la posibilidad del ascenso.

No fue una temporada tranquila, los resultados no llegaban a ser los esperados para ese ascenso, pero al final encontramos al míster que sí dio con la tecla de saber gestionar un vestuario conformado por jugadores de una trayectoria ya demostrada y de otros que por su juventud comenzaron a demostrar su valía aquel año, experiencia y ganas se unieron para lograr el objetivo marcado.

A la vez, el resto de personal no deportivo, en su día a día hizo de aquel objetivo del ascenso su lema para trabajar cada uno en su puesto. Y esto lo demuestra que sin aquella creencia firme en el ascenso, no hubiese sido posible que ya en el vestuario de Las Palmas las camisetas ya reflejaban el ascenso, que el autobús en el que los jugadores saludaron a los cordobesistas fuese con los colores del club y serigrafiado con "Hemos vuelto, somos de primera", que el espectáculo de luz, sonido y fuegos artificiales engalanaran aquella noche el Reino y tampoco que aquella mágica e inolvidable noche se tocara el cielo de Las Tendillas.

Fue posible aquel ascenso gracias a la afición que en el partido de ida, primero en los aledaños del Reino y después desde sus asientos, arropó a su equipo y le dio las fuerzas suficientes para afrontar un partido de vuelta en el que sólo bastaba un gol.

En definitiva, un año aquel en el que el trabajo de todos y cada uno de los que conformaban el Córdoba Club de Fútbol, supieron reponerse en los momentos menos buenos del equipo y aprovecharon los buenos para el objetivo fijado para aquella temporada, brindar a su afición y a toda una ciudad el ascenso tan esperado.

Si aquel año se logró, hoy también se puede lograr.