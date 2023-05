El objetivo está cumplido y la temporada, a falta de un partido -el sábado que viene en Vista Alegre ante el Viña Albali Valdepeñas-, se puede considerar saldada por el Córdoba Futsal. Perdió ante ElPozo pero salvó el cuello.

"Hemos encajado un primer gol que, la verdad, no podemos encajar esos goles en la Primera División, pues no complicó el partido ante un rival que nos somete por la calidad que tiene", relataba al final un Josan González feliz y aliviado. "Sin embargo, a raíz de una ocasión que hemos tenido con Lucas Perin, creo que hemos crecido en el partido, ya que hemos tenido bastante situaciones de gol", admitió.

El segundo gol fue "una desgracia"

Después de encajar el 2-0, el panorama se alteró de modo casi definitivo. "El segundo gol ha sido una desgracia y ellos ya entonces se han puesto con un dos a cero que nos ha condicionado, pues tenemos que hacer participar más en el juego a Víctor. Marcamos el 2-1 pero entonces llega el tercer gol", contó el pontanés, que valoró la "gran actuación" de los dos porteros, el joven Víctor Areales y el experimentado internacional Juanjo en la meta murciana.

"En la recta final, con el portero-jugador, la verdad, estábamos más pendientes de otros partidos que del nuestro. Hemos podido marcar el 3-2 pero cuando hemos visto que ha marcado Palma ante el Xota ya nos hemos relajado un poquito y hemos pasado a otra cosa", reconoció

Los chavales del filial

Víctor superó el examen de la Primera División con un partido completo ante un rival muy exigente. Rafalillo, Joaquín y Álex Bernal también tuvieron su momento en una pista histórica. "Hemos empezado mal que es una tónica que hemos tenido toda la temporada, por perder la concentración en momentos claves, pero hoy nos hemos rehecho, porque contra un equipo de estos, si no lo haces, el marcador se te puede ir muy alto porque tiene mucho talento", indicó Josan.

El preparador se marchó contento por lo realizado. "Creo que hemos dado una buenísima imagen y hemos generado muchísimas ocasiones, además de que la participación de los cuatro jugadores del filial ha sido meritoria. Me voy satisfecho con el partido, pues aunque me hubiera gustado ganar, me voy satisfecho con el trabajo", zanjó.