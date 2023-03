Un cordobés en la noche histórica de Pau Gasol en Los Ángeles

Que una camiseta con el número 16 esté colgada para siempre en el techo del Fórum de Los Ángeles con el nombre de Pau Gasol supone uno de los episodios más memorables de la historia del deporte español y la homologación de una trayectoria ejemplar del exjugador de la NBA, que vivió la ceremonia de su homenaje rodeado de su familia y amigos, que en su caso vienen a ser lo mismo.

"Es un hermano", dijo a propósito del talento de Sant Boi uno de sus compañeros durante décadas, el cordobés Felipe Reyes, quien formó una brigada fraternal junto a Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón o Raúl López. Todos ellos arrancaron como juveniles una carrera que les llevó a cotas extraordinarias, con Pau alcanzando la cima del mundo. El pívot fue All Star, campeón de la NBA y estrella eterna en una franquicia histórica como los Lakers de Los Ángeles. Su número es el primero de un jugador extranjero que retira la entidad angelina.

En la primera fila

En las primeras filas y sin perder detalle del homenaje a Pau Gasol, sus excompañeros y amigos Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes y José Calderón vivieron con mucha emoción la noche.

El cordobés Reyes, leyenda del Real Madrid, subrayó que el homenaje fue "muy emotivo" y reconoció que con el discurso del pívot a más de uno -él incluido- se le saltó "alguna lagrimilla". "Es historia del deporte español, del baloncesto, y es para sentirse muy orgulloso por tener un deportista como Pau que ha conseguido unos logros tan grandes que han hecho que una franquicia como los Lakers retire su camiseta como el primer jugador no estadounidense", argumentó.

Calderón se unió a las palabras de Navarro y de Reyes y elogió el "muy bonito" discurso de un Gasol. "Son los buenos momentos, los malos, el crecer juntos. Nos consideramos más que amigos o compañeros de equipo. Cada uno nos hemos visto y nos hemos ayudado desde que teníamos 15 años...", afirmó.

"He visto a un Pau que hacía tiempo que no veía", apuntó en declaraciones a los medios Navarro. "La verdad es que ha calado muchísimo en todo el mundo del deporte, no solo por lo que ha hecho dentro sino también fuera. Creo que se lo merece, ha pasado un día con muchos nervios seguro porque esto es un hecho histórico", añadió.

Integrantes de aquellos Júnior de Oro que ganaron el Mundial de 1999 a EEUU en Portugal, Navarro, Reyes y Calderón fueron tres pilares fundamentales de la selección que, con Gasol como estandarte, marcaron un antes y un después en el baloncesto español. "Si ya le admiraba la gente, ahora le van a admirar incluso un poco más", destacó Navarro, muy cercano a Gasol desde que empezaron como dos chavales en el Barcelona y que también compartieron vestuario en los Memphis Grizzlies.

Gasol y Reyes, una sociedad permanente

El cordobés Reyes, con 236 partidos como internacional, ha coincidido durante toda la carrera con Pau Gasol. El catalán, con 216 registrados, es el sexto jugador que más partidos ha jugado en la historia de la selección absoluta. De ellos, 117 son partidos oficiales en 15 campeonatos. Pero su trayectoria oficial con España alcanza los 149 partidos desde su primera convocatoria internacional, en 1997 en categoría junior, y brilla con un total de 14 medallas, 6 de ellas de oro.

Pau Gasol ha subido al podio con la selección en las tres grandes competiciones del baloncesto mundial: Juegos Olímpicos, Mundial y Eurobasket. Y es de los no muchos jugadores que pueden presumir de haber sido campeón del mundo y de Europa en dos categorías: junior (posteriormente reconvertida en U18 y U19) y absoluta. Un hito que comparte con sus compañeros de tantas batallas con España Juan Carlos Navarro, Berni Rodríguez, Carlos Cabezas y Felipe Reyes.

La generación que reescribió la historia del baloncesto español



Juan Carlos Navarro

Pau Gasol

Felipe Reyes

José Manuel Calderón

Raúl López



42 medallas entre todos con la selección absoluta



De Varna 1998 al cielo de Los Ángeles con Pau como emblema #Gasol16 pic.twitter.com/hcXrwdBIMW — Faustino Sáez (@faust_saez) 7 de marzo de 2023

Es asimismo uno de los únicos 7 jugadores que han participado en 5 ediciones de los Juegos Olímpicos –junto a Teófilo Cruz, Oscar Schmidt, Andrew Gaze, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández y Luis Scola- y en 2017 se convirtió en el máximo anotador de la historia de los Eurobasket.

Pau vistió la camiseta de España por primera vez en 1997, en 5 partidos de la fase de clasificación para el Europeo U18, en el que meses después el equipo conquistó el oro. Fue la antesala del histórico triunfo mundial de los Juniors de Oro en 1999. Su tránsito por las categorías de formación se completó en 2020 con una nueva medalla, el bronce europeo con la selección U20.

Un año después dio el salto definitivo a la selección absoluta. El mismo año en que fue elegido en tercera posición en el draft de la NBA y, antes de hacer definitivamente las maletas para volar a Estados Unidos, debutó con la SEAM con su primera medalla: el bronce en el Eurobasket de Turquía. Desde entonces, sólo las lesiones y las exigencias físicas le impidieron acudir a la convocatoria de la Selección. Como en la última Copa del Mundo en China 2019.

De los Eurobasket, exhibe 7 medallas: 3 de oro (2009, 2011 y 2015), 2 de plata (2003 y 2007) y otras 2 de bronce (2001 y 2017). De los Mundiales, una de oro (2006). Y de los Juegos Olímpicos, 3 medallas más, 2 de plata (2008 y 2012) y una de bronce (2016). Son sus 11 medallas como internacional absoluto, con 16 años de diferencia entre la primera y la última.