El Córdoba Futsal lo da todo y se queda con la mitad ante ElPozo

Al Córdoba Futsal le está tocando lidiar con una situación peculiar. Se sabe mejor de lo que la clasificación demuestra, una circunstancia que puede acarrear reacciones impredecibles. Unos se pueden dejar llevar por la frustración y enrocarse en los aspectos más tenebrosos de su estado; otros convierten su rabia en combustible emocional en positivo. No es nada sencillo. A su inquietante situación añadió el equipo blanquiverde un problema de última hora. Fabio Alvira, titularísimo en la portería, sintió molestias en el calentamiento y no salió. Le tocó defender el marco a Cristian Ramos, uno de los iconos del club, superviviente de la época del ascenso y capitán junto a Jesús Rodríguez, que también se plantó en la pista en un quinteto inicial con aire novedoso. El meta estuvo en su línea habitual, o sea, muy bien. Serio y determinante en los momentos más duros del partido, que los tuvo. La guía de Del Moral y el esfuerzo colectivo, con más tenacidad que acierto, no sirvieron para que Vista Alegre despidiera el año celebrando una victoria. Fue la primera vez que el Córdoba puntuó ante ElPozo al calor de su gente. Un consuelo pobre, dada la situación.

Los equipos se tantearon con respeto. ElPozo tiene mucho nombre, pero también una trayectoria errática en sus viajes. Había perdido tres seguidos y buscaba la redención en una pista en la que siempre había vencido en Primera División. Arrastra el peso de su escudo, que le convierte en un enemigo temible más allá de su situación en cada momento. Al Córdoba le tocaba darse una alegría para espantar el aroma agrio de la decepción por haberse despegado de la zona de Copa de España, algo que nunca fue señalado como objetivo por el club pero que daba como parte del lote que se etiquetó como "paso adelante" en un verano de ilusiones. Ahora, con el crudo invierno encima, el equipo se mueve por lugares más inestables. Como prácticamente todos en la Liga más igualada desde hace más de una década. Del tanteo a la confrontación directa Los deslices en la salida de pelota se cobraban el precio. Zequi tuvo la primera gran ocasión tras robar la pelota a Taffy y lanzar un disparo que Juanjo desvió a córner en el minuto 6. El susto despertó a ElPozo, que dio la réplica con una contra en la que Cristian le sacó un mano a mano al ex cordobesista Ricardo. El cordobés protagonizó poco después un paradón a Leo Santana, que golpeó con furia en carrera. El pleito se iba calentando. Del Moral, inspirado y referente, sirvió un buen balón a Lucas Bolo y el zurdazo del argentino lo desvió apuradamente Juanjo. La presión blanquiverde creaba dudas a ElPozo, incómodo ante la situación. La salida de Ismael inyectó energía y nuevas ocasiones. El prieguense, en una falta lejana, exigió al portero charcutero. Y la recompensa llegó para los locales en el minuto 16, tras una acción combinada entre Del Moral y Saura que finalizó Lucas Bolo para firmar el 1-0. Pero ni un minuto tardó ElPozo en equilibrar el marcador. Leo Santana resolvió con un regate excelente a Bolo para fusilar desde cerca a Cristian. Los primeros golpes alborotaron el partido, que entró en una dinámica de intensidad y precipitaciones. El peligro acechaba en las dos áreas. Jesulito se lo inventó por su cuenta y Juanjo le sacó una pelota que iba dentro. Los visitantes, listos, tiraron del juego más directo. Un saque en largo del meta de ElPozo hacia Rafa Santos lo cazó el jugador, aprovechando que Jesús Rodríguez caía al suelo -protestó falta-, y batió a Cristian. Los de Javi Rodríguez voltearon la situación ante un Córdoba incapaz de conservar su renta y pagando, una vez más, la factura de los errores. Salida impetuosa ElPozo rozó el tercero en un zapatazo de Marcel que repelió el poste. La afición tragó saliva. El acoso visitante era insistente desde el arranque de la segunda mitad. El Córdoba contrarrestó con el juego racial de Muhammad y Viana, con los gaditanos Zequi y Jesulito tratando de generar ataque. El primero llevó una contra y sirvió a su paisano, que la envió arriba. El encuentro fue derivando en una batalla táctica, con ElPozo muy bien plantado y sin querer correr riesgos. Su ventaja era corta, pero valiosísima. Con ella tenían ganado el pase a la Copa. A los de Josan les costaba un mundo construir jugadas de ataque. Zequi no logró conectar un tiro cuando estaba en posición franca. Juanjo le sacó dos tiros consecutivos a Del Moral, que era una vez más el mejor de los anfitriones. La fórmula la encontró el Córdoba a balón parado: un saque de esquina de Del Moral lo finalizó Zequi batiendo al meta del equipo murciano. Con cinco minutos en el crono, el duelo ya hervía. Perin, en una contra, se quedó frente a frente con Juanjo, que le quitó el balón de los pies al brasileño. Acto seguido, Cristian intervino con éxito ante un disparo a la media vuelta de Santos. Todo podía suceder. Un tiro de Viana chocó en el cuerpo de Valerio, que iba a la desesperada a tapar portería, cuando apenas quedaba un minuto. El Córdoba iba ya con Saura como portero jugador para exprimir sus últimas opciones de victoria. Acabó embotellando a ElPozo, pero se quedó a las puertas. Ficha técnica 2 -Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Cristian Ramos, Pablo Del Moral, Jesús Rodríguez, Lucas Bolo, Alberto Saura -equipo inicial-, Álex Viana, Zequi, Álex Bernal, Miguelín, Ismael, Lucas Perin, Jesulito, Muhammad y Fabio (p). 2 -ElPozo Murcia Costa Cálida: Juanjo, Valerio, Gadeia, Marcel, Rafa Santos -equipo inicial-, Ricardo, Leo Santana, Taffy, Alberto García, Darío, Mario Cárceles y Molina (p). Árbitros: Carrión Álvarez y Romero Candela. Amonestaron a los locales Alberto Saura, Lucas Bolo y Josan González y a los visitantes Leo Santana y Javi Rodríguez. Goles: 1-0 (16'). Lucas Bolo. 1-1 (17') Leo Santana. 1-2 (19') Rafa Santos. 2-2 (35') Zequi. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 del campeonato de Liga de Primera División disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante unos 1.800 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Ángel Del Río, padre del delegado del equipo cordobés, Juan Del Río.