El Cajasur Deportivo Córdoba suma y sigue, y en la tarde del sábado consiguió encadenar un nuevo partido sin perder, tercero consecutivo, si bien en esta ocasión pudo saberle a poco, a pesar de las numerosas e importantes bajas, en vista de lo cerca que estuvo de lograr el primer triunfo de la campaña en Vista Alegre, si obviamos el conseguido administrativamente frente al filial del Alcantarilla por alineación indebida del cuadro murciano. Las cordobesas empataron a un gol contra el Guadalcacín, lo que le ha dejado en la novena posición con 11 puntos.

El equipo dirigido una semana más por Pablo García, que no pudo contar para esta cita con jugadoras habituales como Celi, Marixu o Lau, arrancó bien el choque, y a los cinco minutos inauguró el marcador tras un balón largo al desmarque de Neiva, que aprovechó la salida de Beatriz para asistir a Inma quien, libre de marca, alojó el esférico en el fondo de la red. Tras este inicio fulgurante, el Guadalcacín trató de llevar la iniciativa del encuentro pero se topaba una y otra vez con un bien ordenado Deportivo Córdoba en líneas defensivas.

Pasaban los minutos sobre el parqué califal sin apenas ocasiones. Neiva puso a prueba a la guardameta jerezana, que detuvo en dos tiempos el lanzamiento de la '14' cajista desde larga distancia. Mención destacada en el bando deportivista para el estreno en la categoría de plata de dos jugadoras del equipo sénior de 2ª Andaluza, como fueron Elena Jiménez y María Pedrajas, que contribuyeron al buen trabajo sólido y defensivo que estaban desarrollando sus compañeras. En ataque comenzó a cobrar protagonismo Pegue, con un disparo a la escuadra bien desviado por Bea, seguido de otro robo y asistencia para Inma, que la capitana no acertó a resolver.

Mientras tanto, el trabajo defensivo de las blanquiverdes las empezó a cargar de faltas, y a cinco minutos del descanso ya habían alcanzado el bonus de infracciones permitidas, lo que las obligó a medirse más si cabe para evitar conceder dobles penaltis a su rival. El equipo cordobés supo lidiar bien con esta circunstancia y sin más incidencias encaró el camino de los vestuarios con la ventaja mínima de 1-0 que reflejaba el electrónico.

Las cordobesas suben su nivel de intensidad

En la segunda mitad, el Deportivo Córdoba imprimió un plus más de intensidad en su presión sobre la salida de balón del Guadalcacín, y entre Pegue y Neiva trazaron una pared que la castellonense no alcanzó a rematar. A continuación, nuevamente Pegue lo intentó desde media distancia, sin ver puerta. También lo intentó Lidia tras pase de Neiva, pero no logró superar a la guardameta. Por su parte, el cuadro visitante respondió con un disparo cruzado de Daniela. Las jerezanas presionaban arriba, lo que permitía a las jugadoras de Pablo García salir al contraataque, como el que dispuso Clara, pero su chut se marchó desviado.

El Guadalcacín empezaba a dejarse ver cada vez más por las inmediaciones de Natali, que protagonizó dos intervenciones de mérito de manera consecutiva. A cinco minutos de la conclusión, el conjunto visitante arriesgó con la inclusión de portera-jugadora y un juego de cinco que hizo sufrir a las cordobesas, aunque éstas pudieron sentenciar con un disparo de Pegue, bien detenido por Bea. Y cuando justo quedaba un minuto, un disparo cruzado de Natalia fue desviado en última instancia por Mallda, poniendo las tablas en el marcador y derramando un jarro de agua fría que no impidió al Deportivo Córdoba seguir intentándolo hasta el final, como en una falta de Neiva bien despejada por la defensa.

No hubo tiempo para más, y con el empate se llegó al final del encuentro, dejando al Deportivo Córdoba con 11 puntos en novena posición, siendo superado por el Martos, que venció en El Ejido (1-2); a dos puntos de las califales se encuentra ya Al-Andalus, que venció en su visita al Cádiz (2-6). El resto de partidos del sábado se saldaron con empate entre Torreblanca B y Camoens (2-2), victoria de Alcantarilla B ante La Algaida (3-4) y goleada del Torcal frente al Roldán B (10-1). Para el domingo sólo queda pendiente el duelo entre Comgeceu y Xaloc Alacant.