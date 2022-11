El Córdoba Futsal y la identidad rentable: un salto de calidad en Primera

Una victoria alegra, dos emocionan y tres te pueden cambiar la vida. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad sonríe con ganas después de una semana formidable, en la que acumuló sensaciones positivas a granel para compensar la frustración acumulada en jornadas anteriores. "La temporada estaba siendo un poco injusta con nosotros", valoró Josan González despues de un partido trepidante y con desenlace épico ante el Movistar Inter en el Palacio de Deportes Vista Alegre. El 4-3 supuso la primera victoria de la presente temporada al calor del hogar, pero también la primera vez que los blanquiverdes doblegaron al mítico club de Torrejón de Ardoz, el más laureado de la historia de este deporte. "Era vital ganar ya en casa", confesó Miguelín, un futbolista icónico que está viviendo con la camiseta cordobesa una etapa crepuscular repleta de fogonazos de ilusión. El jugador ya alienta a sus compañeros para afrontar el siguiente desafío: será el próximo viernes a las 20.45 en Santa Coloma de Gramanet. No hay respiro.

La victoria ante el Movistar Inter derriba una última barrera en Primera División: el equipo azul era el único al que el Córdoba aún no había conseguido vencer en partido oficial desde que comparte vecindad en la máxima categoría. Se habían cruzado seis veces, con un balance de cinco victorias para los madrileños y un empate. En suelo cordobés siempre se había impuesto el Inter. Hasta ahora. En un duelo de exigencia extrema, con dos equipos necesitados de autoestima -y sobre todo de puntos-, el conjunto de Josan fue capaz de remontar, rozar la goleada, verse igualado en un tramo delirante y finalmente, con el crono en contra, ganar con un gol de Miguelín. Después del éxtasis hubo un minuto más de angustia suprema, con un Inter volcado para un empate que no llegó porque Fabio Alvira estuvo soberbio y el capitán Jesús Rodríguez, lanzándose a ras de pista en una posición imposible, sacó en la línea un balón que entrada. El festejo fue brutal, tan exagerado como la ocasión requería. Zequi, Del Moral, Lucas Bolo y Miguelín sellaron un triunfo histórico. El Córdoba Futsal ya puede decir que no tiene rival imbatible. Ya les venció a todos.

Un mejor aspecto en la tabla

Vaya por delante que la igualdad es extraordinaria y que una racha de resultados puede, para bien o para mal, cambiar el aspecto del equipo y, por lo tanto, las percepciones internas y externas. En el caso del Córdoba Futsal, el valor del discurso ha estado en la persistencia.Más allá de marcadores, no se ha movido un ápice del guion. Josan González ha venido insistiendo, tanto antes como después de los encuentros, en la necesidad de mantener la firmeza en el estilo por encima de obstáculos -bajas constantes por lesión y ausencias prolongadas de los brasileños Viana y Perín, que aún está por regresar-, sin obsesionarse por la posición en la clasificación.

El Córdoba Futsal ha estado varias jornadas en puestos de descenso y ha llegado a ser colista. Ahora está a un punto de meterse en la zona de play off por el título. Si ese salto cualitativo es definitivo, para no volver abajo, es algo que se comprobará en las próximas semanas. A la vista del rendimiento, no hay muchos motivos para pensar en una caída. Barça (22), Palma Futsal (20) y Jimbee Cartagena (19) marchan con cierta holgura en la cima de la tabla. Con todos ellos se ha enfrentado ya el Córdoba Futsal, que tras ganar al Movistar Inter ha superado a los de Torrejón y se ha colocado, con 11 puntos, en el duodécimo lugar. Dos por encima del descenso (Xota tiene 9 y Ribera Navarra 7) y a uno de la octava plaza, que tiene el Levante (12).

Una racha fabulosa

Los blanquiverdes han espantado fantasmas con tres partidos impecables, en los que supieron estar a la altura de las circunstancias y ganarse el éxito con inteligencia y esfuerzo. Si en alguno tuvieron suerte, nadie podrá negar que la merecieron porque la buscaron. El Córdoba Futsal puede ser cualquier cosa menos un equipo timorato, de esos que se dejan hacer esperando que les llegue una oportunidad que son incapaces de crear por si mismos. El cuadro de Josan se ha construido su propio escenario, ha escrito su papel y se ha erigido en protagonista. "El equipo ha dado un paso al frente de creerse el potencial que tiene, de creerse un equipo grande", indicó el técnico pontanés, que instó a los suyos a enfocarse en el siguiente reto. "Esto ya no nos vale para el viernes", zanjó tras el histórico triunfo ante el Movistar Inter.

Después de ganar en el pabellón Antonio Caba de Manzanares -donde el anfitrión estaba invicto, el mismo día que recibían el Premio a la Mejor Afición-, eliminar al África Ceutí en la Copa del Rey por 3-6 y noquear al Movistar Inter en Vista Alegre, el Córdoba Futsal ha homologado su proyección y aborda el siguiente tramo de competición con renovadas expectativas. El próximo viernes se enfrentará a domicilio a un Industrias Santa Coloma que tiene los mismos puntos. Viajar no se ha convertido en un trauma para los blanquiverdes, sino todo lo contrario. Ya han ganado en este mismo curso en los pabellones del Xota y el Manzanares. En la Liga pasada solo ganaron dos veces como visitantes. Un triunfo en tierras catalanas -donde tendrán el apoyo incondicional, como es habitual, de la Peña Sangre Blanquiverde- significaría mejorar el registro cuando aún no se ha llegado al mes de diciembre. El color empieza a subir en el Córdoba.