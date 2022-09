El Milar CBF afronta en la Liga Challenge un paso más en proyecto

Vive a cámara rápida, reconstruyéndose a cada uno de los pasos en su vertiginoso ascenso a la escena principal del baloncesto femenino. El Milar Córdoba BF aborda en el curso 22-23 el mayor de sus desafíos, una constante que se repite desde que nació en 2020 como producto de la fusión de los equipos sénior del CB Maristas y el Adeba. De eternos rivales pasaron, previo paso por el tamiz de la sensatez, a aliados fundamentales. Ahí nació una formación unificada que, con lo mejor de cada casa, inició un despegue que aún no se ha terminado. Su presidente, Sebastián Del Rey, reconoce el vértigo de este crecimiento acelerado, pero sostiene el volante con firmeza de pulso y una hoja de ruta muy clara. Se trata de ir hacia adelante.

Durante su primera temporada, la 2020-2021, con el nombre de Dobuss Córdoba, compidió en la N1 Nacional femenina y logró el ascenso a la tercera categoría nacional, la Liga Femenina 2, en la fase de ascenso celebrada en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

A la temporada siguiente, la 2021-2022, el club debutó en la Liga Femenina 2 con la denominación de Milar Córdoba. Cumplió con creces el objetivo de la permanencia, certificándola un mes antes y quedando finalmente en el séptimo lugar. La experiencia positiva disparó la ambición. Y llegó el siguiente salto.

En la campaña actual, la 2022-2023, el Milar disputará la Liga Challenge, la segunda división nacional, en la que entró al intercambiar la plaza en la Liga 2 con el Ramón y Cajal (Granada). Córdoba tiene, por tanto, una plaza entre los 32 mejores conjuntos de España, ya que hay 16 en la máxima categoría, la Liga Femenina Endesa, y otros 16 en la Challenge. En Andalucía no hay ningún equipo en la máxima división. En la segunda, solo dos: Estepona y Milar.

El Milar cuenta con una nueva jefatura en el banquillo. La catalana Mireia Capdevila, una experta en formación avalada por su paso por el Joventut de Badalona y las selecciones inferiores de España, encara el liderazgo en un proyecto complejo. El club ha reclutado jugadoras expertas, con efecto inmediato, como la pívot serbia Vladinka Erak, la base boliviana Romina Rodríguez o la ala pívot brasileña Iza Sangalli, aunque también busca piezas de futuro en las prometedoras Ana Picos, Noemi Ugochukwu o Laura Bernardo, sin olvidar una imprescindible esencia cordobesa personificada en piezas clave en los ascensos como la capitana Marta Martínez. Un cóctel interesante cuyo sabor se podrá empezar a comprobar el primer fin de semana de octubre en la cancha del Canoe.

La plantilla del Milar

Vladinka Erak

Fecha y lugar de nacimiento: Vrbas (Serbia), 13 de diciembre de 1984.

Dorsal: 7

Puesto: pívot.

Altura: 1,92.

Procedencia: Orlovi Banja Luka de Bosnia (2022).

Palmarés: llegó a ser drafteada por la NBA femenina (WNBA), si bien no llegó a debutar en dicha liga. Tiene en su palmarés una liga serbia y otra bosnia. Ha jugado durante muchos años con la selección de su país, con la que disputó las principales competiciones internacionales.

Ana Picos Porras

Fecha y lugar de nacimiento: Madrid, 4 de enero del 2004.

Dorsal: 8.

Puesto: ala-pívot.

Altura: 1,83.

Procedencia: Torrelodones de Primera Nacional (2022).

Palmarés: ha sido internacional sub 12, sub 13, sub 14 y sub 15. Logró con España sub 14 el premio a la mejor jugadora y la mejor reboteadora en el Torneo L’Alquería de 2018.

Marta Martínez Carranza

Fecha y lugar de nacimiento: Córdoba, 12 de abril de 1994.

Dorsal: 9.

Puesto: ala-pívot.

Altura: 1,80.

Procedencia: Adeba de la N1 Nacional (2020).

Palmarés: ascenso a la Liga Femenina 2 con su actual club (2021).

Marcy Ariana de Sousa Gonçalves

Fecha y lugar de nacimiento: Maracay (Venezuela), 16 de junio de 1990, aunque se formó en Portugal.

Dorsal: 10.

Puesto: alero.

Altura: 1,77.

Procedencia: Ardoi (Pamplona) de Liga Challenge (2022).

Palmarés: con el Olivais ganó la Liga, la Copa y la Supercopa de Portugal en la campaña 2018-2019. Es además una habitual de la selección portuguesa desde la categoría sub 16 hasta la absoluta.

Laura Bernardo Pérez

Fecha y lugar de nacimiento: Madrid, 19 de julio del 2004.

Dorsal: 11.

Puesto: alero.

Altura: 1,83.

Procedencia: Estudiantes (2022).

Palmarés: ha debutado en la Liga Femenina Endesa. Mejor promesa del Canoe en 2018.

Noemí Ugochukwu

Fecha y lugar de nacimiento: San Fernando, 22 de abril del 2004.

Dorsal: 13.

Puesto: alero.

Altura: 1,81.

Procedencia: Unicaja de Liga Femenina 2 (2022).

Palmarés: bronce en el Campeonato de España júnior con el Unicaja (2022). Internacional sub 13, sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18.

Paula Romero Rodríguez

Fecha y lugar de nacimiento: Córdoba, 1 de agosto del 2008.

Dorsal: 23.

Puesto: base-escolta.

Altura: 1,60.

Procedencia: La Carlota infantil y Uni Córdoba cadete (2022).

Palmarés: campeona de Andalucía infantil de selecciones provinciales (2021-2022).

Luz Marina Montilla Marín

Fecha y lugar de nacimiento: Fernán Núñez, 17 de abril del 2003.

Dorsal: 24.

Puesto: alero.

Altura: 1,76.

Procedencia: Maristas de N1 Nacional (2020).

Palmarés: ascenso a la Liga Femenina 2 con su actual club (2021).

Oksana Fastova

Fecha y lugar de nacimiento: Kryvyi Rih (Ucrania), 24 de julio de 1999.

Dorsal: 31.

Puesto: escolta.

Altura: 1,75.

Procedencia: Dínamo NPU Kiev (2022).

Palmarés: es una alero internacional en las categorías sub 16, sub 18 y sub 20 con Ucrania y que incluso ha debutado con la absoluta. Ha disputado los europeos de las categorías B sub 16, sub 18 y sub 20. Fastova tiene en su palmarés la Superliga y Copa de Ucrania de la temporada 18-19.

Carlota Menéndez Torres

Fecha y lugar de nacimiento: Úbeda, 27 de noviembre del 2002.

Dorsal: 66.

Puesto: base.

Altura: 1,69.

Procedencia: Estudiantes (2021).

Palmarés: campeona de España júnior con el Estudiantes (2019).

Iza Frederico Sangalli

Fecha y lugar de nacimiento: Sao Paulo (Brasil), 31 de marzo de 1995.

Dorsal: 77.

Puesto: ala-pívot.

Altura: 1,82.

Procedencia: Jairis Murcia de Liga Challenge (2022) y Vera Cruz de Brasil (2022).

Palmarés: ha sido internacional con su país en las categorías sub 16, sub 17, sub 19 y absoluta. Con la selección absoluta de Brasil ganó los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, cita en la que el equipo brasileño venció a Estados Unidos en la final por 79-73.

A nivel de clubs ha ganado la Liga Paulista, dos ligas brasileñas (2017 y 2021) y ha conseguido un ascenso a la Liga Femenina Endesa (2022).

Nerea Zea Cabello

Fecha y lugar de nacimiento: Córdoba, 12 de sepfiembre del 2003.

Dorsal: 89.

Puesto: ala-pívot.

Altura: 1,73.

Procedencia: Maristas de N1 Nacional (2020).

Palmarés: ascenso a la Liga Femenina 2 con su actual club (2021).

Romina Isabel Rodríguez Torrelio

Fecha y lugar de nacimiento: Oruro (Bolivia), 25 de enero de 1992.

Dorsal: 99.

Puesto: base.

Altura: 1,65.

Procedencia: Magec Tías de Liga Femenina 2, Carl Az (Bolivia) y Lobas de Aguascalientes (México), todos ellos en la temporada 2021-2022.

Palmarés: internacional con su país desde el 2006, ganó la liga de Bolivia del 2019 con el Carl Az.

El cuadro técnico del Milar

Mireia Capdevila Choy

Cargo: entrenadora.

Nacimiento: Sabadell, 18 de octubre de 1988.

Procedencia: Joventut Badalona cadete.

Palmarés: plata con España sub 16 femenina en el Europeo de 2022.

Jesús Corrionero Guisado

Cargo: segundo entrenador.

Nacimiento: Córdoba, 2 de junio de 1968.

Procedencia: La Salle cadete femenino.

Palmarés: ascenso a la Liga EBA con el Villanueva (2004).

Javier Moyano Campos

Cargo: delegado.

Nacimiento: Córdoba, 28 de junio de 1989.

Procedencia: Maristas de Córdoba.

Palmarés: ascenso a la Liga Femenina 2 con su actual club (2021).