España convoca a la cordobesa Rocío Gálvez para el partido en El Arcángel

La lista más polémica en la historia de la selección española femenina absoluta tendrá a una cordobesa. Rocío Gálvez, defensa del Real Madrid, es una de las citadas por Jorge Vilda para los partidos que el combinado nacional disputará en El Arcángel el próximo 7 de octubre frente a Suecia y contra Estados Unidos el día 11 en Pamplona. Vilda no incluyó a ninguna de las 15 jugadoras que hicieron pública su renuncia a ser elegidas ni tampoco a Jenni Hermoso ni Irene Paredes, dos habituales.

España, que se concentrará el lunes 3 de octubre en las instalaciones de la sede federativa en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, jugará sus dos encuentros a las 20.30 horas y se podrán ver en Teledeporte. Los partidos servirán a las internacionales españolas como preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se celebrará del 20 de julio al 20 de agosto del 2023. El hecho de haber compuesto una convocatoria condicionada por las circunstancias, con una guerra abierta entre el núcleo de futbolistas y la Federación Española por no atender sus demandas de un cambio de seleccionador, hace de estas citas dos puntos calientes.

Jorge Vilda ha prescindido de las futbolistas que hace unos días mandaron un correo a la RFEF solicitando no ser convocadas hasta que no cambien ciertas "situaciones que afectan al estado emocional, personal y de rendimiento". De esta forma, en la lista facilitada por Vilda no están Sandra Paños, Lola Gallardo, Ainhoa Vicente Moraza, Andrea Pereira, Laia Aleixandri, Mapi León, Leila Ouahabi, Ona Batlle, Patri Guijarro, Lucía García, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi. Entre las ausencias también destacan las de Irene Paredes y Jenni Hermoso, aunque no habían mandado la carta como sus otras quince compañeras.

La cordobesa Rocío, en la lista

Rocío Gálvez Luna (Córdoba, 1997) forma parte del Real Madrid, al que llegó procedente del Levante. La zaguera rompió una barrera histórica al ser la primera cordobesa convocada por la selección española absoluta de fútbol. Fue en la Copa de Chipre, un torneo amistoso que ganó la selección tras derrotar por sendos 2-0 a la República Checa en semifinales y a Italia en la final. Rocío levantó entonces, en 2018, su primer título internacional con España. En las divisiones formativas, Rocío fue habitual en la selección sub-17 y sub-19, logrando subcampeonatos europeos en ambas categorías y un subcampeonato en el Mundial sub-17 en Costa Rica.

Su último partido con la selección española absoluta femenina fue este mes de septiembre, con una goleada ante Ucrania (5-0) en Las Rozas que cerró una fase de clasificación impecable para el Mundial 2023. Ocho victorias en ocho partidos, con 53 goles a favor y ninguno en contra. Un dominio abrumador en el que hubo sello cordobés en la despedida. Rocío Gálvez disputó la segunda parte del encuentro. La cordobesa suplió a Ivana Andrés y despachó una actuación competente ante un adversario, Ucrania, que apenas tuvo opción de generar peligro en el área española. Rocío Gálvez disputará su primer partido con la selección española absoluta en su tierra.

La convocatoria

PORTERAS: Misa Rodríguez, Sun Quiñones y Enith Salón.

DEFENSAS: Sheila García, Oihane Hernández, Ivana Andrés, Ana Tejada, Rocío Gálvez, María Méndez, Olga Carmona y Nuria Rábano.

CENTROCAMPISTAS: Teresa Abelleira, Anna Torrodá, Maitane López, Maite Oroz, Irene Guerrero y Claudia Zornoza.

DELANTERAS: Marta Cardona, Ane Azcona, Esther González, Alba Redondo, Athenea del Castillo y Salma Paralluelo.