La selección femenina de fútbol vuelve a estar en el ojo del huracán. Después del motín que protagonizaron las jugadoras en la anterior convocatoria pidiendo la cabeza del seleccionador Jorge Vilda en una reunión con el propio técnico, ahora 15 jugadoras han renunciado a acudir a la selección como medida de presión para lograr la destitución del entrenador. Un movimiento que no todas respaldan y que deja en una complicada situación a la selección y al fútbol femenino. Estas son las claves de esta inesperada rebelión protagonizada por Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi.

💬 "Hoy estamos aquí porque lo hemos pedido expresamente. Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Las capitanas hemos transmitido el sentir de las jugadoras".



- @Irene_Paredes4 #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/X6yvQFvMQM — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 1 de septiembre de 2022

1— Los 15 emails de las jugadoras renunciando a s convocatoria comenzaron a llegar ayer jueves a partir de las 19:00 horas. Todos los escritos tenían la misma de redacción y venían firmados por cada jugadora. En los mismos se podía leer: "Actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable (...) Solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida", apuntando además que que “la actual situación generada les afecta "de forma importante" en su "estado emocional" y en su "salud" .

2— Las jugadoras del Real Madrid se han vuelto a desmarcar como en la primera ocasión, cuando pidieron la dimisión de Jorge Vilda en la reunión con él. La iniciativa sigue estando liderada por las jugadoras del Barcelona, con el apoyo de futbolistas del Atlético de Madrid, Real Sociedad, Manchester City y Manchester United.

3— Las capitanas Irene Paredes y Jenni Hermoso no aparecen entre las firmantes. Paredes fue quien dio la cara en la rueda de prensa en la que mintieron al decir que no habían pedido la cabeza del seleccionador, y terminó muy señalada, por lo que ahora no ha querido liderar esta nueva revuelta. Desde el grupo se apunta en que ambas respaldan la medida tomada. Ahora resta saber si acudirán ambas a la llamada de Vilda.

4— Alexia Putellas está lesionada y por ello no ha tenido que renunciar a una convocatoria para la que no estaba citada. Desde el grupo de las 15 ‘rebeldes’ se insiste en que cuentan con el apoyo de la Balón de Oro. Putellas, de momento, no se ha pronunciado públicamente al respecto.

5— Los motivos, oficialmente, siguen siendo los mismos: las jugadoras están a disgusto con los métodos de entrenamientos del seleccionador y su criterio futbolístico y quieren a otro entrenador o entrenadora para sacar más rendimiento a un grupo que afirman “debe aspirar a ganar títulos”.

6- Las jugadoras solo se han pronunciado en redes sociales y se espera una comparecencia pública que advierten que llegará, pero no tiene ni lugar ni fecha ni hora. El seleccionador se mantiene firme en su idea de mantener su cargo como entrenador y director técnico, y la Federación Española ya ha hecho pública su postura en un comunicado en el que deja claro que “La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias. La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas”. En el mismo comunicado la RFEF abre una vía de solución: “La RFEF, al contrario de la forma de actuar de estas jugadoras, quiere dejar claro que no las llevará a este extremo ni las presionará”. Y concluye apuntando con contundencia que “Es una situación sin precedentes en la historia del fútbol, tanto masculino como femenino, en el ámbito español y mundial”. El CSD se ha alineado con la Federación y las jugadoras se han quedado solas en esta rebelión.