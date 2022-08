La ucraniana Oksana Fastova aportará puntos a la línea exterior del Milar Córdoba BF

El proyecto del Milar Córdoba BF ya posee 10 jugadoras al incorporarse la alero ucraniana Oksana Fastova. La exterior de 1,75 metros y 23 años procede del Dínamo NPU Kiev de su país.

La plantilla la forman hasta el momento las bases Carlota Menéndez, Ana Rodríguez y Romina Rodríguez, las aleros Noemí Ugochukwu, Marcy Gonçalves, Oksana Fastova y Laura Bernardo y las pívots Iza Sangalli, Marta Martínez y Ana Picos.

Oksana Fastova (Kryvyi Rih, 24 de julio de 1999) es una alero internacional en las categorías sub 16, sub 18 y sub 20 con Ucrania y que incluso ha debutado con la absoluta. Ha disputado los europeos de las categorías B sub 16, sub 18 y sub 20.

Durante las cuatro últimas temporadas ha competido con el Dínamo NPU Kiev de su país, antes de que la invasión de Rusia a Ucrania provocara que quedara paralizada toda actividad deportiva. En la pasada campaña promedió 8,3 puntos, 5.7 rebotes y 4 asistencias en la Superliga de Ucrania hasta que quedó paralizada su liga. Fastova tiene en su palmarés la Superliga y Copa de Ucrania de la temporada 18-19.

Oksana Fastova ha aceptado la oferta del Milar porque “es un club ambicioso, que participa en la liga española, que es muy competitiva. Es un gran reto para mí, así que espero que todo salga bien y juntos alcancemos nuestras metas”.

Fastova se define como una jugadora a la que le gusta “trabajar duro y aportar todo el esfuerzo posible al equipo en la cancha. Me encanta ganar, gané medallas de oro y plata en la primera división de Ucrania y espero conseguir más medallas con mi nuevo equipo”.

Fastova recuerda que la situación actual en su país “sigue siendo mala. La gente inocente y los niños están muriendo. Es desgarrador. Espero que la guerra termine pronto”.