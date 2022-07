Fran Ruiz: “Fuera de España se te valora más”

El mejor jugador que ha dado el voleibol masculino cordobés, Fran Ruiz, se encuentra estos días descansando en la ciudad. Formado en el Adecor y el Colegio Virgen del Carmen, lleva desde el 2010, cuando debutó con la selección absoluta, jugando al máximo nivel. A los 31 años no se plantea todavía su retirada. Ahora se encuentra en una etapa de su trayectoria en la que no juega con la selección por decisión propia y en la que ha competido fuera de España en cuatro de las cinco últimas temporadas, tres en Italia y una en Chipre, la última en el Gis Ottaviano de la A3 de Italia. Cuenta en su palmarés con una Superliga, tres Copas del Rey y dos Supercopas de España. También ganó una Copa y una Supercopa en Chipre con el Omonia Nicosia y no se impuso allí también en la liga porque la cortó la pandemia del covid-19. A nivel individual fue elegido el MVP de la Superliga española en la temporada 13-14 cuando militaba en el Cajasol Sevilla.

¿Cómo le ha ido en la última temporada?

Esta última temporada no ha sido de las mejores de mi carrera con mi club. De todas maneras, jugar en Italia siempre es bonito ver el nivel que hay y como la gente vive el voley. Ha sido una campaña para aprender y al final, una de tantas.

Lleva varios años jugando fuera de España. ¿Por qué?

Fuera de España se te valora un poco más, en el sentido de que eres un jugador extranjero. Mi sueño era también jugar en Italia y allí me encuentro muy bien. Siento que ahora mismo mi sitio está allí, por el nivel de los equipos y lo que se ve en los pabellones.

¿Cuál es la diferencia entre España e Italia?

-La diferencia es grande. En España, poquito a poco, de nuevo está empezando a ir la gente a los partidos y se está poniendo la cosa más seria a la hora de pagar. En Italia, desde el primer día hasta el último que estás allí vives voley y lo sientes. Solo te tienes que dedicar a entrenar y jugar porque del resto se encarga el club.

Ahora cuesta más que antes que haya proyectos con una larga duración en España. ¿Por qué crees que ocurre?

Creo que los clubs de ahora quieren hacer proyectos ambiciosos de mucho dinero, trayendo jugadoras de fuera que ganan mucho dinero, pero al fin y al cabo eso no sale bien porque esos clubs no tienen una base de mentalidad ganadora. Van del cero al cien pronto, no lo viven bien y se caen rápido.

Lleva varios años sin jugar la selección. ¿Cómo valora esa etapa?

La selección fue para mí una de las mejores experiencias de mi vida dentro del voley. Gracias a la selección estoy donde estoy pero todo en la vida tiene su principio y su fin. Hace tres años dije que no jugaría más con la selección porque no me sentía pleno allí, en el sentido de que no podía dar el cien por el cien, por lo que opté por quitarme de en medio y no me arrepiento.

No es ni el primer ni el segundo jugador en los últimos años que decide no jugar más con la selección. ¿Por qué ocurre?

Creo que la mentalidad en España y sobre todo de la Federación, que no digo que sea la peor del mundo, es la de no trabajar para nosotros realmente, para la selección masculina o la femenina. Llega un momento en el que cuando los jugadores empezamos a tener contratos y nos vamos haciendo más mayores, pones en una balanza ir o no a la selección y decides no ir. Estás con los pies en al aire porque si te lesionas después no te cubren. Con respecto al dinero, hay gente mayor que tienen sus pisos y cosas que pagar y te tiras todo el verano con la selección y es que no cobras. Llega un momento en el que te la juegas porque te puedes lesionar y perder contratos. Al final vas donde está el dinero seguro tuyo.

¿No son los veranos muy largos con la selección?

Son muy largos. Ahora son más cortillos pero en mi época de la selección me he llegado a tirar con ella cinco meses. Pasaba de acabar con mi equipo a terminar en octubre y enganchar otra vez con el equipo. Llega un momento en el que tanto por el tema físico como el psicológico tienes que parar. La selección es dura, la verdad, es muy bonito porque estás ahí pero la gente lo que no sabe es que es 24 horas siempre con todo el equipo, desayuno, comida y cena o viajes. No tienes la libertad que hay en un club, pues allí vas a entrenar pero luego te vas a tu casa, haces tu comida y tienes tus momentos libres. En la selección, es desde la mañana hasta la tarde todos juntos. Llega un momento en el que necesito mi espacio.

Sufrió una lesión grave en el año 2011. ¿Le marcó estar tanto tiempo sin jugar?

Pues sí, te marca. Cuando te viene una lesión de ese nivel, me tiré once meses sin jugar, el proceso es muy duro, porque se te pasan muchas cosas por la cabeza. Piensas si vas a volver a jugar como antes, a saltar y a quedarte bien. El proceso de recuperación de una lesión larga te cambia mucho la mente y los pensamientos. Ves claro lo que quieres y lo que no quieres y empiezas a cuidarte más. Le das la importancia que tiene a entrenar en el gimnasio, comer y descansar bien.

¿Se cuidan los jugadores más que cuando empezó su carrera profesional?

Sí, desde luego. Es verdad que siempre hemos estado respaldados. Ahora, sin embargo, nos cuidan más. Por ejemplo, nos hacen revisiones cada dos semanas. Es más difícil que tengas una lesión grave. Las recuperaciones son también mucho más cortas.

Cuando empezó a jugar no había casi voleibol masculino en Córdoba y de hecho se fue al Colegio Virgen del Carmen porque no había voleibol federado masculino en el Adecor. Posteriormente se marchó por el mismo motivo al Andújar. ¿Volvería a tomar las mismas decisiones que entonces?

Volvería a hacerlo sin duda, porque desde pequeño tenía muy claro que quería ser jugador de voleibol. Empecé con las nenas a jugar y entrenar porque aquí –en el Adecor- no había niños. Cuando me llegó la primera oportunidad de irme fuera, entonces a Andújar, tenía claro que era ahora o nunca. No me arrepiento porque era mi sueño. El camino fue duro en mis inicios pero lo volvería a hacer exactamente igual.

Debutó muy joven en la Superliga y con la selección. ¿No le pilló todo aquello muy joven para asimilarlo?

Ahora con el paso del tiempo, ya tengo 31 años, recuerdo de aquella época que entonces no te tomas el voley como tu trabajo. Lo disfrutas y no eres consciente del sacrificio que estás haciendo. Cuando lo pienso, todo lo que soy es gracias al voley. Nunca he tenido ni miedo ni reparo a la hora de jugar porque lo que quería era hacer lo que estoy haciendo. Nunca me ha costado, entrenar, jugar o viajar, al contrario porque era muy feliz.

Ya es toda una realidad del voleibol en España la cordobesa Raquel Montoro. ¿Qué opina de ella?

-Pues que es una máquina. Por lo que la conozco y lo que me dice la gente que juega con ella, para mí es la típica jugadora que lo tiene todo para jugar al voley. Me encanta verle jugar porque su juego es muy bonito. Por lo que veo, en dos o tres años va a poder estar, si quiere, en Italia o en una de las ligas fuertes.

¿Qué es lo que más le gusta del juego de Raquel Montoro?

Pues todo, porque es muy bonita de ver. Te gusta ver también como se entrega y ves la manera que tiene de vivir este deporte. Raquel Montoro lo tiene todo para ser una jugadora top.

¿Cuánto le queda al jugador Fran Ruiz?

Soy de las personas que viven el día a día. Obviamente soy consciente de que ya me queda poco, dentro de lo que extensa que ha sido mi trayectoria. Sin embargo, a día de hoy me encuentro bien. Me pongo a entrenar y tengo el mismo espíritu que cuando tenía 18 años. Hasta que mi cuerpo aguante, estaré ahí, cuatro, cinco o seis años, vamos hasta que me echen.

¿Cómo ve el voleibol cordobés actual?

Veo que poquito a poco, se están haciendo muchas cosas. Hay por ejemplo muchos campus. Al fin y al cabo, el voley es un deporte en el que todos los días te tienes que poner a trabajar con niños y niñas y hacer cosas nuevas. Es difícil porque no es un deporte que llame mucho la atención a los niños de hoy en día pero por lo poco que me cuentan, lo veo bien. Noto que no hay muchos niños pero es porque no es un deporte que llame mucho la atención. Poco a poco se están haciendo bien las cosas en Córdoba.

El voleibol en España ha pasado de ser uno de los referentes del mundo del deporte a quedarse muy atrás. ¿Qué cree que ha ocurrido?

La gente que lleva esos proyectos o esos clubs tienen que entregarse al cien por cien, porque no es un deporte como el fútbol. No pasa como en el fútbol que cuando abres una campaña da captación se te apuntan a lo mejor 300 niños. Al voley se apuntan no más de 40 y si no les inculcas lo que es realmente este deporte, que es muy bonito de jugar, pues no creces. Debes tener ese entrenador que sea capaz de inculcarle el amor al voley a los niños. Falta gente que se desviva por mi deporte.

Hubo en Córdoba dos equipos al mismo tiempo en la Superliga femenina. Sin embargo ha pasado ya mucho tiempo. ¿Añora la época de la Superliga?

Muchas veces cuando estás fuera lo piensas. En esos años en los que estuvieron el Cajasur y el Adecor en la Superliga había jugadoras muy buenas y vinieron algunos de los mejores equipos de Europa. Te da nostalgia, la verdad, al recordarlo porque piensas que en tu ciudad has vivido todo aquello y ya no, por lo que te da pena. Ahora está muy lejos. Ahora trabajando poco a poco se podría volver a crecer pero no a ese nivel.