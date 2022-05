El Ángel Ximénez no quiere esperar más para la salvación

Va con una idea fija: ganar y resolver la temporada del mejor modo posible. El Ángel Ximénez Puente Genil está al borde de la permanencia matemática en la Liga Asobal, un logro con el que sellaría una décima temporada más en la élite y seguir haciendo historia para el balonmano andaluz. Solo le queda un paso: lograr los puntos en la cancha del Iberoquinoa Antequera en un derbi de lo más extraño. Los malagueños ya están descendidos después de un amargo estreno en la Asobal, donde apenas han podido opositar a la continuidad. El Ximénez, por su parte, encara la cita con más ganas que urgencias. Los de Paco Bustos lo tienen casi hecho y son favoritos, pero no quieren despistarse lo más mínimo. El partido se disputará este sábado (17.00 horas) en el Pabellón Municipal Fernando Argüelles.

El conjunto dirigido por Paco Bustos no tiene que mirar a nadie. Si gana, le darán igual los marcadores que se produzcan en otras canchas -hay varios implicados en la lucha- y, además, evitarán no solo el descenso directo sino el play out a División de Honor Plata. Con 22 puntos en el casillero, los pontanos ocupan la decimosegunda plaza por delante de Recoletas Atlético Valladolid (22), Viveros Herol Balonmano Nava (20), Unicaja Banco Sinfín (19) y de un descendido Balonmano Iberoquinoa Antequera (6). Con ganar un partido les basta. El último será en el pabellón Alcalde Miguel Salas ante el Torrelavega, pero no quieren fiarlo todo al último día. Quieren cerrar la cuestión en Antequera, donde les aguarda un encuentro siempre especial.

El Ximénez tiene los números a su favor. También se salvaría este sábado empatando contra el Antequera, siempre que no gane el Nava. Igualmente sellaría su continuidad en la categoría perdiendo, aunque para ello dependería de que perdiera el Nava en la pista del Benidorm y no lograra los dos puntos el Unicaja Sinfín en su visita a la cancha del Barça.

Unos precedentes favorables

Los precedentes esta temporada se inclinan a favor del Ximénez, que ha vencido tres veces a los malagueños. La primera fue por 35-26 en la final de la Copa de Andalucía que se celebró el pasado 3 de septiembre. Posteriormente le superó el 4 de diciembre en la Liga Asobal por 28-19 en Puente Genil. Un triunfo más obtuvo el 25 de marzo en los cuartos de la Copa del Rey, que también se jugó en Antequera, entonces por 26-21.

Ambos equipos llegan en un buen momento. El cuadro de Bustos logró un empate (23-23) en la cancha del segundo, el Fraikin Granollers. Ese marcador dejó encarrilada la salvación para la escuadra pontana. Por su parte, el Iberoquinoa llega también de empatar a 32 goles el pasado sábado ante el Barça, sempiterno campeón, un resultado estimulante para encarar el último derbi andaluz en la élite.