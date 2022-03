El CD Ciudad de Lucena está fallando en el momento importante de la temporada, por cuanto despide el mes de marzo de manera muy negativa con tres dolorosas derrotas -ante dos rivales directos como el Xerez CD y el CD Gerena-, así como en la matinal de este domingo frente al Sevilla C. Esta última, a pesar de no merecerla por juego y ocasiones, provocó que los discípulos de Dimas Carrasco se metieran en una situación problemática de querer obtener billete para el play off de ascenso a Segunda RFEF.

Los lucentinos, en el primer tiempo, salieron muy enchufados al encuentro y superaron en todo momento a los sevillistas. Por ello disfrutaron de buenas oportunidades de gol a través de un cabezazo del ariete Miguel Espinar, que detuvo el cancerbero, y posteriormente con una doble ocasión de Zequi Díaz y Antonio. Más tarde, Zequi Díaz, que últimamente tiene la pólvora mojada, trató de sorprender al portero rival desde lejos, pero sin mucho acierto. En el segundo acto, los locales abrieron el marcador, en el minuto 72, por medio del brasileño Joao Paulo con un disparo muy ajustado. Parecía que la balanza se ponía a favor de los celestes, pero la alegría tan solo duró 5 minutos, toda vez que el Sevilla C en su primera acción de peligro ante las inmediaciones de Javi Cuenca marcaba por medio de su delantero centro Diego Talaverón después una excelente internada por la izquierda de Guti. El empate sentó muy mal al Ciudad de Lucena hasta el punto de que sus jugadores perdieron la brújula del choque, de ahí que en las postrimerías llegase el mazazo del 1-2 en una contra que ejecutó con maestría Víctor Sánchez. Ficha técnica: 1- Ciudad de Lucena: Javi Cuenca, Marcos Pérez, Chucky (Carlos García, 87'), Rafa Manosalva, Antonio Pérez (Nacho Lerech, 87'), Joao, Mario Ruiz, Nacho Fernández, Zequi Díaz, Rubén Navas (Iván Henares, 55') y Miguel Espinar. 2- Sevilla C: Marius Herzig, Jacobo, Ángel Puerto, Marcos Otero, Diego (Alberto Collado, 65'), Agustín Otero (Rojas, 65'), Álvaro Espuny (Álvaro Díaz, 70'), Jaime López, Álex Guti (Antonio Crespo, 80'), Pablo Ortiz (Víctor Sánchez, 87') y Diego Talaverón. Goles: 1-0 (72') Joao Paulo. 1-1 (76') Diego Talaverón. 1-2 (89') Víctor Sánchez. Árbitro: Juan Pedro Navarrete Sánchez (comité almeriense) amonestó con cartulina amarilla a los locales Zequi Díaz, Iván Henares y Mario Ruiz y a los visitantes Jaime López, Álvaro Díaz, Matías Árbol y Ángel Puerto. Expulsó por doble amonestación a Álex Guti en el Sevilla C. Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el estadio Ciudad de Lucena.