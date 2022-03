Tocará esperar. El CD Pozoblanco tenía en su visita a Tomares una oportunidad de oro para apuntalar la permanencia, aunque tras un partido aciago en el que se repusieron hasta dos veces y se dejaron ir aún en superioridad numérica (3-2), seguirá tachando fechas para apurar la salvación. La sequía a domicilio en la Tercera RFEF parece que no termina.

El choque comenzó con ritmo, pero rompió la pegada al sobrepasar el cuarto de hora. Guille Solís le ganó el pulso a Sillero para adelantar al cuadro sevillano. Poco después, concretamente en el 24, Fran Gómez respondió para los pedrocheños. No obstante, Rufo volvió a golpear para el Tomares, en el 30, devolviendo a los del Aljarafe la ventaja con el 2-1. El intercambio de dianas no quedó ahí, ya que Valentín, en la acción inmediatamente posterior, igualó por segunda vez la contienda en el San Sebastián. Las fuerzas estaban parejas, aunque ambos equipos habían encontrado la forma de hacer daño al otro. Los locales volvieron a tenerla antes del descanso, aunque el marcador ya no se movió.

Los locales se imponen pese a su inferioridad numérica

La segunda mitad destapó otro cruce de alternativas. Espinosa vio la segunda amarilla llegada a la hora de juego y dejó a los locales con uno menos. Los de Antonio Jesús Cobos mejoraron desde la superioridad, aunque sin mucha suerte ante un atento Carmona. Guille Solís, otra vez a la réplica, volvió a sacarse un golazo con el que poner en franquicia a los suyos a falta de 15 minutos. El tanto adverso estimuló a los cordobeses, que siguieron intentándolo sin fortuna. Tras un cúmulo de tentativas, acercamientos frustrados y un Pozoblanco totalmente negado lejos de casa, el partido se cerró con la sustanciosa renta a favor de los tomareños y un nuevo revés a domicilio para el cuadro blanquillo.

Con este resultado, el Pozoblanco pierde margen de cara a certificar la permanencia, aunque sigue contando con un buen colchón de puntos para las jornadas venideras. El próximo compromiso será ante otro rival complicado como el CD Utrera en el Municipal.

Ficha técnica:

3 - UD Tomares: Álex Carmona, Cifu (Pablo Chaves, 46'), Juan Delgado (Castillejo, 63'), Apolinar, Mesa, Guille, Rufo, Sergio López, Espinosa, Dani García (Padilla, 52') y Curro (Carlos Fraile, 63').

2 - CD Pozoblanco: Sillero, Lara (Carlos Moreno, 82'), Ángel, Agus (Castillejo, 65'), Valentín, Moha, David García, Diego Gámiz (Jaime Almagro, 69'), Tommy Montenegro (Zara, 65'), Manu Moya y Fran Gómez (Manu León, 69').

Goles: 1-0 (17’) Guille Solís. 1-1 (24’) Fran Gómez. 2-1 (30’) Rufo. 2-2 (31’) Valentín. 3-2 (76’) Guille Solís.

Árbitro: Alfredo Vázquez Hidalgo, del colegio onubense. Amonestó a los locales Tubío, Carlos Fraile, Guille Solís y Pepe Castillejo y a los visitantes David García, Agus y Carlos Moreno. Expulsó con doble amarilla a Espinosa en el Tomares.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de liga del Grupo 10 de Tercera RFEF, disputado en el Municipal San Sebastián de Tomares (Tomares, Sevilla).