Nueva prueba para los equipos cordobeses en la Liga Reto Iberdrola, que se enfrentan a un nuevo riguroso doble compromiso para la presente jornada. El Córdoba CF Femenino pone rumbo a Santa Cruz de Tenerife para medirse al Granadilla Tenerife B en el Estadio de la Salud (13.00 horas), mientras que el Pozoalbense reciben en el Municipal (11.00 horas) al segundo clasificado, el CD Juan Grande.

UDG Tenerife B - Córdoba Femenino

El cuadro cordobesista buscará retornar a la senda del puntaje tras el desvío sufrido en la pasada jornada frente al Granada (1-2), que le ha supuesto descolgarse de las plazas de permanencia en la categoría. Las de Pepe Contreras ven así en el equipo dependiente isleño una víctima propicia para dejar atrás las malas sensaciones y recuperar uno de los puestos de tranquilidad en la tabla.

El Córdoba Femenino afronta la expedición insular desde el sexto puesto, con 23 puntos y 16 partidos disputados hasta la fecha. Las blanquiverdes no llegan a la cita en su mejor momento, tras firmar tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Los recientes cruces frente a Cacereño (0-0), La Solana (1-1) y Granada Femenino ofrecen el bagaje del equipo en las últimas jornadas.

Las tinerfeñas, por su parte, reciben al combinado califa partiendo desde el noveno puesto en la tabla, con un punto menos que el Córdoba Femenino (15) y tras haber disputado un total de 22 partidos. El filial blanquiazul también atraviesa una particular racha negativa, en la que tras encadenar tres derrotas sucesivas ha visto reducido su colchón de forma significativa respecto a los puestos de descenso.

CD Pozoalbense - CD Juan Grande

Las pedrocheñas afrontan el choque tras una semana algo convulsa, en la que han visto cesado a su ya ex entrenador, Ariel Montenegro, y se han ejercitado con su nuevo director de orquesta: Antonio "Chico" Serrano. La cita desde el lado local se presenta como una coyuntura favorable para estrenar banquillo con victoria, aunque el adversario -que no es el idóneo-, a buen seguro no fijará bajo el precio para ello.

El cuadro vallesano afronta el cruce desde el farolillo rojo, ostentando la penúltima posición en la tabla y ocupando uno de los dos puestos de descenso a Primera Nacional. Las blanquillas suman 11 puntos a lo largo de los 15 partidos que han disputado, separadas por un único punto de las posiciones de descenso a Tercera RFEF y por otros ocho con respecto a las plazas de fase por la permanencia.

Por otra parte, el CD Juan Grande visita el feudo cordobés atravesando una dinámica totalmente opuesta, partiendo desde el segundo puesto con 27 puntos y 15 partidos jugados. La escuadra palmense está firmando una temporada brillante, en la que ya enlaza hasta nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota.