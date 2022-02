Es el partido que esconde la llave del éxito en la Euro Futsal de Países Bajos, una confrontación entre selecciones hambrientas. España y Portugal se cruzan este viernes (Zigo Dome de Amsterdam, 20.00 horas, Teledeporte) con un puñado de cuentas pendientes en un partido deportivamente formidable y con una carga emocional tremenda. El que salga perdedor rumiará el episodio durante años. Hasta que llegue otra gran cita internacional. Ahí manda hasta ahora Portugal, que conquistó el Europeo en 2018 y el Mundial en 2021. La última final del torneo continental, disputada en 2018 por las dos selecciones, fue ganada en la prórroga (4-3) por el conjunto luso. También doblegó a España en el tiempo extra en los cuartos de final del Mundial, el pasado mes de septiembre, por 2-4, para terminar siendo campeona. Hay ganas de revancha.

En el conjunto de Fede Vidal hay triple presencia cordobesa. Boyis (Movistar Inter), Cecilio (Movistar Inter) y Solano (Jimbee Cartagena) están teniendo un impacto importante en las rotaciones del técnico. En sus pueblos, sus paisanos se apiñarán alrededor de la televisión para ver cómo se comportan sus vecinos en un acontecimiento de primer rango mundial. En Doña Mencía, localidad natal de Boyis, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en el Parque de La Pérgola para que los aficionados puedan seguir el partido. En Bujalance y Montoro, los pueblos de Paco Solano y Cecilio Morales, también habrá bullicio en los bares y en los hogares de sus familias.

DOÑA MENCÍA CON @Boyis9 🤝



Este viernes desde las 20h vive el #España🇪🇦 - #Portugal 🇵🇹 en la Pérgola del Parque. El Ayuntamiento de Doña Mencía colocará una pantalla gigante para seguir la semifinal de la Euro 2022 de Países Bajos. pic.twitter.com/SrF0dfsNAL — MenciSport (@Mencisport) 3 de febrero de 2022

Enemigos íntimos

La selección española ganó seis de sus últimos ocho partidos contra Portugal, que se impuso, en cambio, en los dos más trascendentes, en los dos únicos de competición oficial, los dos que la coronaron por primera vez como campeona de Europa y del mundo, además de forma consecutiva, antes de su reencuentro. Son los máximos favoritos.

Portugal está ahora en la cúspide, pero no siempre sucedió así. De hecho, el gobierno desde que se instauraron los Campeonatos de Europa -arrancaron, por cierto, en el Palacio Vista Alegre de Córdoba en 1996- siempre fue español. La selección llegó, como poco, a las semifinales en las doce ediciones, incluida la actual (sólo perdió dos hasta ahora). Ha sido campeona siete veces (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016) y actualmente está con expectativas en el máximo. Aplastó por 0-8 a Georgia para ser primera en la fase de grupos y superó por 5-1 a Eslovaquia en los cuartos de final.

Fede Vidal no puede contar con Juanjo Catela, positivo por la covid-19, que también afecta en la actualidad a Luis Marimón, miembro del cuerpo técnico, dentro de la expedición de la selección española en Países Bajos, que es sometida a test diarios de coronavirus. Portugal ya no tiene a Ricardinho, pero sí un gran equipo, igual que España. Sus números lo remarcan: no sólo lo ha ganado todo en esta Eurocopa (4-2 a Serbia, 4-1 a Países Bajos, 1-0 a Ucrania y 3-2 a Finlandia, aunque con muchas dificultades ante la emergente selección nórdica), sino que no pierde un encuentro de competición desde los penaltis ante Irán del partido por el tercer puesto del Mundial 2016. Desde entonces ya son 31 partidos consecutivos invicto. En la otra semifinal se enfrentan en la cancha Rusia y Ucrania, un pleito salpicado por un lamentable morbo.