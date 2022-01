El deporte es un fenómeno de épocas y dinámicas. A Jesús Rodríguez Blanco (Córdoba, 1992), capitán del Córdoba Futsal, le ha tocado experimentar en carne propia una de esas etapas indeseadas: sufrió una lesión de rodilla, pasó por el quirófano y ahora apura los plazos de su recuperación pensando en el regreso a la competición. Es un clásico del fútbol sala local, que pasó por equipos como Apademar, Aquasierra Villafranca, Ategua y finalmente Itea Automatismos, conocido posterior y actualmente como Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Rodríguez forma, junto al portero Cristian Ramos, el dúo de supervivientes del histórico ascenso a la élite.

-¿Cómo está siendo la recta final de la lesión?

-Hace poco empezamos con una intensidad algo más fuerte aunque nos vimos obligados a parar porque tuve un pequeño resentimiento que en cierta medida ha retrasado la vuelta. Tengo buenas sensaciones y ya estoy tocando balón, trabajando más en carrera y tratando de llegar al 100% en la vuelta de la liga. Se están consiguiendo más o menos los plazos marcados y lo importante es estar bien y disponible para cuando Josan quiera contar conmigo.

-Se prevé una reincorporación a la dinámica del equipo próximamente, pero no existe fecha de regreso como tal, ¿no?

-Al final todas las lesiones son sensaciones. Si de aquí a una semana consideramos que ya no hay dolor y estoy bien, perfecto; pero si se detecta cierto dolor pues siempre es mejor prevenir que curar. Y pese a que no hay fecha marcada, el objetivo es llegar a Valdepeñas.

-Año nuevo, nuevos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de Jesús Rodríguez y del equipo para este 2022?

-Personalmente espero que este año no vuelva a sufrir ninguna lesión para poder estar disponible y ayudar al equipo a conseguir lo máximo posible en todos los partidos. Voy a seguir dando el 100% como siempre hago tanto en competición como en los entrenamientos e intentar estar bien, ya que eso también repercute positivamente en el equipo.

Por otro lado, los objetivos que nos marcamos como conjunto pasan por nuestro principal objetivo, que sigue siendo la permanencia, que cada vez está más cerca. Aunque no le perdemos la cara a ningún otro escenario ni dejamos de mirar arriba, porque verdaderamente lo tenemos cerca y dependemos de nosotros mismos. Si podemos conseguir jugar un torneo como es la Copa de España y unos playoffs al final de liga…

Personalmente, sin saber los años que me quedan en este deporte y si nos vamos a terminar despidiendo al final, aunque ojalá sea en unos añitos más, despedirse jugando un torneo así con el equipo de tu ciudad es un regalo.

-Hace 7 años le veíamos jugando en pistas de Segunda B y hoy en día acumula ya tres temporadas consecutivas en la que muchos llaman "la mejor liga del mundo". ¿Cuáles son sus sensaciones al estar capitaneando al equipo de tu tierra en la élite?

-Nunca me imaginé que podría acabar siendo el capitán del equipo de mi ciudad en Primera División. En cierta forma me dolió recoger el testigo de Manu Leal porque todos sabemos lo que representa para el club y el fútbol sala cordobés.

Recibí el brazalete como una gran alegría y enseguida supe que también representaba una gran responsabilidad, por lo que desde el primer momento he intentado algo tan difícil como estar a su altura. Es un orgullo que mi hijo cuando sea algo más mayor pueda decir que su padre fue capitán del Córdoba Patrimonio y representó al equipo por todos los campos de España. Es todo un privilegio.

-¿Se imaginaba esta situación hace unos años?

-Cuando llegué hace siete años para mí ya eran como los últimos años de fútbol sala, para disfrutar, hacer deporte y jugar con tus amigos a un buen nivel, aunque más como hobby que como trabajo. No me esperaba ni estar donde estoy ni siquiera jugar en Segunda División. La sorpresa fue casi más el ascenso a Segunda.

Después tuvimos la suerte de subir a Primera en apenas dos temporadas y el resto es historia. Está claro que hemos conseguido mucho, aunque yo sigo viniendo a jugar y entrenar con exactamente la misma ilusión y ganas que tenía hace 7 años.

-En esta tercera temporada consecutiva en Primera División el equipo ha invertido en lo deportivo y desde el primer momento ha aspirado a alcanzar cotas más altas. ¿Se vive esto con cierta presión en el vestuario?

-No, no la notamos. Para nosotros al final esos objetivos no son presión, son más una ilusión y ganas de disfrutar. Tenemos una filosofía en la que lo más importante es asegurar la permanencia, en la que ya hemos dado un buen paso gracias a una medianamente buena primera vuelta.

Tras las dos últimas temporadas, en las que sí hemos sufrido para mantener la categoría, concebimos esto como que si llega el premio lo disfrutaremos como el que más, pero si no lo hace buscaremos principalmente consolidar la categoría y, quizás más adelante o incluso la temporada que viene, fijar el objetivo desde un principio más allá de la permanencia.

"Considero que el parón nos ha venido bien para dar también carpetazo a esa dinámica algo extraña que teníamos antes de navidad"

-Tras una primera vuelta con un inicio fulgurante, incluso líder en la cuarta jornada, algunos altibajos y una undécima plaza como clasificado actualmente... ¿Cómo cree que llega el equipo de cara a la vuelta al ruedo tras el parón?

-Creo que vamos a hacerlo bien. Son muchos entrenamientos, muchos viajes y horas juntos y siempre viene bien desconectar, creo que el cuerpo técnico ha estado acertado a la hora de planificar estos días de descanso. Una vez ya de vuelta, lejos de haber llegado algo relajados, creo que estamos muy enchufados y con una intensidad muy alta. Considero que el parón nos ha venido bien para dar también carpetazo a esa dinámica algo extraña que teníamos antes de navidad y encarar lo que queda de competición con más ganas que nunca y las pilas cargadas.

-Tras la victoria en la visita a Manzanares toca un debut en casa que adquiere tintes especiales. Este fin de semana Vista Alegre acoge el cuadrangular en memoria de una de las personas que más ha hecho por el fútbol sala cordobés: José Manuel Domínguez Mesones.

-Pues sí, nos vienen dos compromisos que al final tenemos que seguir tomando como una mini pretemporada para coger sensaciones. Queremos disfrutar y hacer disfrutar a la afición, ya que no deja de ser un torneo en memoria de un gran hombre de la ciudad. Tuve la suerte de ser entrenado por él en categorías base de la selección cordobesa y andaluza. Al final todo esto es por él (Domínguez) y por una buena causa, como es ayudar a los niños con cáncer.

-Coincidió con José Manuel durante diversas etapas de su trayectoria. ¿Qué momentos se lleva para el recuerdo con uno de los hombres que más ha hecho por el fútbol sala cordobés?

-Pues desde chiquito en las categorías inferiores de la selección cordobesa siempre estuvo él, Antonio García, Josan... Al final, cuando ganas algo siempre recuerdas personas como él, que tanto te han ayudado en el camino. Es alguien que siempre ha dado su vida por los demás y a transmitir valores fuera y dentro del deporte.

José Manuel era una persona que siempre miraba por ti, siempre estaba presente y se interesaba aún incluso cuando habías perdido algo el contacto. Desde pequeño él siempre nos enseñó a seguir adelante y con el tiempo te das cuenta de cuánta razón tenía en todo lo que decía y hacía. Es por él y por otras muchas personas, por lo que a día de hoy puedo decir que soy lo que soy tanto deportiva como personalmente.

-Y en memoria de José Manuel y como primer encuentro de este simbólico torneo, el viernes llega la segunda prueba de esta particular mini temporada frente al Real Betis.

-Son un equipo que lucha también por estar arriba y tenemos que afrontarlo como un partido cualquiera de liga. Debemos buscar repetir buenas sensaciones incluso al margen de los resultados y seguir mejorando, por lo que estos partidos tienen que servir como "entrenamiento" para la vuelta a la competición.

-Por otro lado, aunque todavía quedan algo más de dos semanas, imagino que el equipo ya está mentalizado y preparándose para una jornada tan exigente como la que le espera ante el Valdepeñas en Vista Alegre el próximo 12 de febrero.

-Es un partido bastante importante y aunque ahora mismo estamos pendientes de preparación física, de llegar bien... siempre vamos con el objetivo puesto en lo que al final es lo importante y nos da de comer: la liga. Sabemos que va a ser un rival complicado pero también sabemos que en casa tenemos que hacernos fuertes y no dejar ningún punto en vista a que si trabajamos bien después puede venir la recompensa.

-Y en esta cuenta atrás, imaginamos que el equipo tiene ya ganas de volver a calzarse el mono de trabajo y retomar el ritmo de competición.

-Por supuesto. Al final, aunque con los entrenamientos disfrutas y se le pone mucha intensidad, lo que te da la vida es competir. Personalmente tengo muchas ganas de que todo vuelva porque llevo ya tres meses sin poder jugar, pero por la parte del equipo los veo con unas ganas inmensas de poder demostrar la mejoría y el trabajo que el Córdoba Futsal tiene diariamente detrás. Queremos que llegue ya para disfrutar y hacérselo disfrutar a la afición.

-Tras cinco meses de competición que dan carpetazo al primer tramo de liga, encaran ya un final y comienzo de segunda vuelta con todo abierto.

-Está todo abierto y lo primero que vamos a buscar es asegurar el estar en Primera División otra vez el año que viene. Una vez se consiga este objetivo, que esperamos que así sea, podremos mirar a cotas más altas y será un premio para todos. Viendo de dónde venimos y viendo que al llegar a Primera nadie apostaba por nosotros, todo lo que llega desde entonces es un premio y a partir de aquí, sin duda tener la posibilidad de jugar "ese algo más" sería un regalo.