La Primera División no tiene piedad con los despistes. Los cobra caros. Al Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad le costó la derrota en su primer partido de la Liga, ante el Jimbee Cartagena (3-1). "Teníamos muchas ganas de que volviera, pero nos ha dado un golpe de realidad", admitió Josan González, quien lamentó un periodo temporada en el que se rompieron todos los planes.

"Hemos tenido un minuto tonto, que más bien han sido diez segundos en los que hemos encajado dos goles", relató el pontanés, quien dijo que "ante un equipo con tanta pegada es muy difícil remontar", aunque se quedó con "la actitud del equipo a partir de ahí". "Quedaba muchísimo tiempo y nos puso como el año pasado, en el que nos fuimos con una derrota muy abultada. Los chavales han pasado ese mal rato después de los dos goles, con cinco minutos de acoso del Cartagena", explicó al final del encuentro.

Un cambio tras el descanso

González valoró la respuesta de los suyos, que fueron capaces de recomponerse. "Después del descanso hemos sido otro equipo, que ha luchado y ha tenido sus ocasiones para hacer gol", dijo el técnico, quien resaltó el talante del Córdoba. "Hemos competido de tú a tú con uno de los equipos llamados a estar arriba. Esto nos tiene que servir para aprender que estamos en Primera División y que no nos podemos equivocar", dejó claro.

En la lista de tareas por mejorar se lleva Josan González algunos apuntes. "Estoy seguro de que con confianza vamos a mejorar en esos detalles que nos han costado goles. En la parte ofensiva hemos generado muchísimo, aunque en el primer tiempo no tuvimos profundidad y no interpretamos bien la defensa que nos habían propuesto".

"Me quedo con la identidad del equipo, que no tiró la toalla a pesar de que con el 2-0 se nos puso muy cuesta arriba. Me siento orgulloso de ellos", zanjó el preparador cordobés.

Zequi, primer goleador

El ala Zequi marcó el primer tanto de la temporada del Córdoba Futsal, pero lamentó que no sirviera para conseguir algún punto en Cartagena. "Hemos tenido posesión de balón y en la segunda parte hemos disfrutado de muchísimas ocasiones, pero en la mejor liga del mundo y contra uno de los mejores, tienes errores y ellos no perdonan. En cuatro errores nos han metido tres goles", indicó.

"En la próxima jornada tenemos que ver los errores en el vídeo para no volver a cometerlos y seguir trabajando para recibir a uno de los gallitos de la Liga en Vista Alegre", dijo el gaditano en referencia al Palma Futsal, que visitará el Palacio de Deportes cordobés el próximo fin de semana en el primer compromiso casero en Liga de los blanquiverdes.