El pívot cordobés Francisco Javier Solano abrió la lata y guió a la selección española en su victoria por 0-4 ante Paraguay en su debut en el Mundial de Lituania de fútbol sala. Un bello taconazo de Solano hizo imposible la estirada del arquero Giménez y deshizo el entramado defensivo del combinado sudamericano justo en el ecuador del primer tiempo. El futbolista del Jimbee Cartagena había recibido una gran asistencia de Raúl Campos, que cumplía 100 partidos con la camiseta de absoluta. Adolfo y Raúl Gómez, este por partida doble, marcaron el resto de los goles de España, que consiguió dejar su portería a cero y en el que Solano se mostró muy participativo, combinando con peligro con Adolfo y Campos, y en el que mereció anotar algún tanto más.

El combinado español, en el que también jugó el cordobés Bebé, saltó al Klaipeda Arena muy motivado por el inicio mundialista tras tantos meses en los que el deporte fue eclipsado por la pandemia del coronavirus y sus restricciones. Tras un inicio fulgurante, fue Raúl Campos el autor de la asistencia que iba a servir para deshacer el empate a cero. El jugador centraba al corazón del área y allí aparecía el cordobés Solano para inventarse un taconazo y sorprender al guardameta paraguayo. Insistían los de Fede Vidal, pero la selección guaraní no se arrugaba y buscaba la igualada confiando especialmente en el Cholo Salas, que avisaba con un disparo potente desde lejos, sin éxito.

Sin embargo, el dominio seguía siendo de España. Solano no llegaba de milagro a un pase de Adolfo y Ortiz no acertaba a rematar un despeje del guardameta a disparo de Raúl Gómez, pero no se irían a vestuarios sin recompensa. Y es que en el último suspiro del primer tiempo, Adri templaría un balón perfecto en el que Adolfo no dudaba con un pelotazo a la red.

En la segunda mitad, los de Fede Vidal volvieron a gozar de multitud de ocasiones, a destacar los intentos de Raúl Campos con la punta de la bota o dos fuertes disparos de Adolfo, el segundo de ellos tras se habilitado por Solano, que aguantaba de espaldas cualquier balón que le mandaran. Su tiro se estrellaba violentamente contra la cruceta.

Ya en el minuto 29, España conseguía otro tanto. Raúl Gómez recibía de espaldas en la derecha, se la acomodaba con una pisada y mandaba el balón al fondo de las mallas con un disparo cruzado que se colaba por la escuadra larga de la portería rival. Con el partido dominado, solo quedaba esperar a que se agotase el crono para certificar la victoria, ampliada finalmente con un gol más de Raúl Gómez, que cerró su doblete en el último minuto de juego.

Solano, "contento" y con "confianza" tras la victoria

Al término del choque Solano explicó, en declaraciones remitidas por la RFEF, que la victoria es “importantísima” porque da “mucha confianza” para los siguientes partidos”. “Fuimos de menos a más, los primeros minutos en un Mundial siempre son complicados”, analizó el pívot cordobés, que destacó la “confianza”, las “ganas de tener el balón” y el “atrevimiento” demostrados por España.

A nivel personal, reconoció estar “contento” con haber anotado el primer gol, ya que siempre es positivo “marcar y ayudar a la selección a conseguir los puntos”. Solano, “satisfecho con el trabajo de todo el equipo”, acabó el partido con el hombro “un poco dolorido”, aunque espera que cuando “transcurran las próximas horas” no haya mayor problema y pueda estar disponible el viernes ante el Japón de Kazuya Shimizu.

Ficha técnica

0 - Paraguay: Giménez (p), Mareco, Javier Adolfo Salas, Baez y Juan Salas. También jugaron Espínola, Poggi, Giménez, Rejala, Hugo Martínez, Francisco Martínez, Rojas, Pascottini, Espinoza y González.

4 - España: Jesús Herrero (p), Sergio González, Adri, Adolfo y Raúl Gómez. También jugaron: Dídac, Carlos Ortiz, Marc Tolrá, Raya, Bebé, Mellado, Borja Díaz, Chino, Raúl Campos y Solano.

Goles: 0-1 (9') Solano. 0-2 (20') Adolfo. 0-3 (29') Raúl Gómez. 0-4 (40') Raúl Gómez.

Árbitro: Khalid Hnich (MAR).

Incidencias: Primer partido de la fase de grupos del Mundial de Lituania 2021 disputado en el Klaipeda Arena.