El Deportivo Córdoba Cajasur ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Ana Haro para la próxima temporada 2021/22, la segunda consecutiva de la ala-pívot nacida en la localidad alicantina de Villajoyosa, pero criada en la ciudad califal. La alicantina marcó seis goles en la pasada liga, todos ellos logrados en la primera mitad de la temporada.

Ana Haro ha reconocido sentirse "muy satisfecha tras un primer año que ha sido muy gratificante; aunque nos quedó la espinita de lo sucedido en la fase de ascenso, pero pese a ello fue una temporada bastante brillante".

En lo estrictamente deportivo, la ex de Martos reconoce que "en las primeras jornadas me sentí muy contenta, muy bien, aportando con goles, aunque en la recta final me habría gustado participar un poco más en minutos".

Un bloque comprometido

Ana destaca el compromiso del bloque del vestuario a la hora de continuar en el club), ya que "el grupo este último año ha sido una piña y creo que se ha demostrado en los resultados obtenidos".

Uno de los cambios para el próximo curso será la vuelta al formato de grupo único, lo que la jugadora cajista valora positivamente porque "este formato es el que hemos tenido siempre y creo que es mucho más competitivo porque te encuentras a todos los equipos del mismo grupo, por lo que diría que va a ser una competición más completa".

Con Ana Haro son siete ya las jugadoras que han renovado con respecto a la plantilla de la pasada temporada, pues seguirán también Inma Sojo, Lau Fernández, Ceci Moreno, Rocío Gracia, África Lozano y Neiva Cano.