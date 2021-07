Una pieza más para el proyecto. El Deportivo Córdoba Cajasur ha alcanzado un acuerdo para la continuidad de Neiva Cano la próxima campaña 2021/22, que será la segunda consecutiva de la jienense en el conjunto califal. Se trata de su segunda etapa en la entidad cajista, donde ya había militado previamente entre 2016 y 2019.

Neiva se suma a la lista de las ya confirmadas Inma, Lau, Ceci, Rocío y África, lo que la exjugadora del Martos valora positivamente. "Renovando todas las compañeras y todo el bloque estaría muy contenta porque el objetivo del ascenso a Primera división sería el mismo, y es mejor si continúa el grueso de la plantilla y ya nos conocemos una a una a que se incorpore mucha gente nueva que no conozca el proyecto del club", afirma.

La buena campaña de Neiva no pasó desapercibida para los clubs de la élite, que tentaron a la '14' cajista para hacerse con sus servicios. "Sinceramente yo valoro mucho que hayan contactado desde Primera División porque eso significa que he hecho bien mi trabajo, pero aún puedo mejorar más, y este año he decidido renovar para seguir progresando y conseguir el objetivo del año pasado, que era subir a la máxima categoría, del que nos quedamos a las puertas", subraya.

Para la cierre deportivista, el desenlace del pasado curso 2020/21 se preata a una reflexión. "El año pasado en el playoff nos llevamos una decepción, aunque no sé si esa sería la palabra correcta, pero eso nos vale para el año que viene, para asumir y analizar los errores que pudimos cometer entonces y para conseguir lo que deseamos, que por supuesto es el ascenso", manifiesta la jugadora.

Neiva destaca especialmente el potencial de los equipos de la Región de Murcia y cree que el principal escollo "seguramente pueda ser Alcantarilla, que he escuchado que se han renovado bastante... también estará ahí el Desguace París La Algaida, que ya luchó el año pasado también por ascender a Primera, y supongo que alguno más de Murcia, como el Roldán, aunque tenga equipo ya en la élite, seguro que hace también una buena temporada; así que habrá unos cuantos rivales fuertes en la categoría".