El desarrollo de la pretemporada en el Córdoba CF dejó las primeras bajas debido a molestias físicas. El aumento del ritmo y la exigencia propició que varios integrantes de la primera plantilla no concluyeran la nueva sesión de trabajo efectuada en la Ciudad Deportiva. Por ello, a la espera de su evolución, algunos podrían no ser de la partida en los amistosos que acontecerán contra el Salerm Cosmetics Puente Genil FC (viernes, 20.30, Manuel Polinario) y el Linares Deportivo (sábado, 20.30, El Arcángel).

Un amplio listado de tocados

La ausencia reseñable de la vuelta al verde fue la de Willy Ledesma. El atacante extremeño no figuró entre los 29 jugadores que llevaron a cabo las directrices marcadas por el preparador físico, Álex Prieto, y el entrenador, Germán Crespo. Además del goleador, el portero Felipe Ramos, con molestias en el cuádriceps, no empezó la matinal en las instalaciones del Camino de Carbonell. Su puesto lo ocupó Alejandro Barea, guardameta del filial blanquiverde que dirige Diego Caro. Junto a él participaron Jaylan Hankins y Edu Frías, aunque el meta catalán solo hizo la activación y quedó el resto del entreno en la banda. Su salida hacia León parece inminente y estaría muy cerca de oficializarse.

El lateral, Álex Meléndez, y el extremo, Samu Delgado, pese a iniciar el trabajo con el grupo, a continuación volvieron a centrar sus esfuerzos en la rehabilitación comandada por Javi Poveda. Eso sí, ambos jugadores tocaron el balón y mejoran de sus dolencias. No obstante, el parte de problemas no quedó ahí, ya que otros hombres como el también defensor, Tala, y los medios, Julio Iglesias y Javi Flores, pararon en el banquillo para aplicarse hielo en el muslo. La buena noticia fue el retorno de Miguel de las Cuevas después de no aparecer el martes en la Ciudad Deportiva.

Crespo centra la atención

Crespo, en un entrenamiento que duró en torno a la hora y media, focalizó la atención, como hasta ahora, en el rápido desempeño con el esférico. Pidió una y otra vez que sus futbolistas se hablasen reiterando que no quería “a nadie mudo”. Las situaciones de partido planteadas -en una de ellas debían defender la renta de 1-0 en inferioridad numérica- provocó que se observara una intensidad relevante, sobre todo, en la línea defensiva. José Alonso, encimando constantemente a Antonio Casas y a Naranjo, o el finés Valtteri Vesiaho dejaron muestras de lo que desea el míster granadino para frenar a los rivales. En el centro del campo, Roberto Abreu buscó la amplitud requerida mientras que Ekaitz Jiménez, único zaguero de perfil zurdo que quedaba tras salir Tala, progresó pegado a la banda.

El jueves, salvo cambio por parte del club, la labor pasará al verde del estadio El Arcángel -solo en sesión matinal-. El viernes, en la Ciudad Deportiva, se llevará a cabo un entreno antes de partir, ya por la tarde, hacia Puente Genil. El sábado jugarán frente al bando jiennense en el recinto ribereño y el domingo se disfrutará del único día de descanso de la semana.