Luis de la Fuente, seleccionador olímpico español, dio este martes la lista de 22 convocados, 18 más cuatro suplentes, en la que incluyó a Marco Asensio, tras renunciar al Europeo sub-21 en 2019 que dio el billete a los Juegos Olímpicos, y a Dani Ceballos, y a seis jugadores que se encuentran disputando la Eurocopa 2020.

Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal engancharán la disputa de la Eurocopa con la concentración de la selección española olímpica. Todos ellos se incorporarán, como tarde en caso de que España llegue hasta la final, antes de partir hacia Japón el próximo día 13 de julio.

De la Fuente tenía disponibles tres plazas de nacidos antes del 1 de enero de 1997, para las que se especuló durante varios meses que una de ellas podría ser para Sergio Ramos y que finalmente se ha quedado fuera ya que el técnico optó por mezclar a la generación sub-21 de 2019 con la de 2021. Los elegidos han sido Marco Asensio, Mikel Merino y Dani Ceballos, todos ellos nacidos en 1996.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡ESTA ES NUESTRA SELECCIÓN OLÍMPICA!!!



👥 22 jugadores conforman la lista de Luis de la Fuente para disputar los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020.



🌟 ¡¡Llegó la hora de soñar en grande!!#SomosEspaña pic.twitter.com/hFKgHC8jRe — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 29 de junio de 2021

Una convocatoria en la que el técnico optó en defensa por la polivalencia de Óscar Mingueza y Marc Cucurella. En el centro del campo eligió a futbolistas de gran confianza para él. Martín Zubimendi fue el ancla del equipo durante el reciente Europeo sub-21 en el que España cayó en semifinales contra Portugal, mientras que Ceballos y Merino hicieron ese papel en 2019.

De la lista de 22 jugadores, 18 serán fijos y cuatro viajarán a Japón como suplentes y solo participarán en caso de que haya alguna baja, en forma de lesión o positivo, aunque todos los jugadores irán vacunados al país nipón. Uno de ellos será seguro, salvo contratiempo, Álex Domínguez, viajando como tercer portero.

Los seleccionados quedarán concentrados el día 30 a las 20:00 horas CET y al día siguiente se ejercitarán en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol, antes de desplazarse a la localidad alicantina de Benidorm, donde realizarán la preparación previa a los Juegos. El equipo viajará el martes 13 de julio a la ciudad japonesa de Kobe, lugar en el que cuatro días después disputará un amistoso contra la selección anfitriona. El equipo se desplazará el domingo 18 a Sapporo, sede de sus dos primeros encuentros en el torneo olímpico.

España, clasificada como campeón de Europa sub-21 en 2019, volverá a unos Juegos Olímpicos tras estar ausente en los de Río 2016. Encuadrada en el grupo C, debutará en el encuentro inaugural el 22 de julio en el Sapporo Dome contra Egipto, campeón africano, y tres días después, el domingo 25, se medirá a Australia. El tercer partido de la fase de grupos será el miércoles 28 contra Argentina, campeón sudamericano, en el estadio de Saitama.

La ausencia de Ramos

En rueda de prensa, De la Fuente comentó la ausencia de Sergio Ramos en la lista y aseguró que “quería contar con jugadores que se lo han ganado”, con los que ha “trabajado” y que conoce “perfectamente”. “Sergio Ramos tuvo las mismas posibilidades que cualquier futbolista español, pero yo tenía la idea muy clara desde el principio. Quería contar con jugadores que se lo han ganado, con los que he trabajado y que conozco perfectamente, explicó en rueda de prensa.

“No llamé a Ramos. No entendía que tenía que hacer ningún aparte con nadie o un comportamiento individual. Ramos sabe el afecto que le tengo. Soy un admirador ferviente de todo lo que representa y seguro que entiende las circunstancias que me hacen tomar esta decisión. Es muy sopesada, muy pensada y consensuada. Entendía que no había lugar a esa llamada especial”, continuó.

Luis de la Fuente dice que ponderó la calidad de los futbolistas convocados a pesar de que algunos equipos extranjeros se negaron a ceder a sus jugadores. “Tenemos la suerte de que los clubes españoles tienen la obligación de cedernos a los jugadores. La disposición ha sido excepcional. Los clubes extranjeros se han agarrado a su derecho. Había jugadores que podrían haber estado con nosotros, sí. Pero hemos confeccionado una lista muy potente. Lo siento por algunos jugadores que no están y sé que ellos estaban tremendamente ilusionados, pero no ha podido ser. Reiterar que estoy encantadísimo con la lista que hemos hecho”, dijo.

En la lista hay seis jugadores que están disputando la Eurocopa. “Hemos estado esperando hasta el final para ver como terminaban el partido de ayer. Ya habíamos hablado la opción de incorporar a una serie de jugadores de la absoluta. Hay que hilar muy fino para buscar ese equilibrio y cubrir todas las necesidades del equipo. Hemos tratado de hacer una lista compensada. Hablamos con todo el organigrama en el día de ayer para hacernos partícipes de esta decisión”, comentó. “No me preocupa nada el cansancio. Van a venir con una carga positiva de motivación excepcional Van a venir rodados con un talento y calidad espectacular. Dios quiera que no pase nada en forma de lesión. Pero no me preocupa, espero que se incorporen el día 12, después de ganar la final de la Eurocopa”, añadió.

El técnico todavía está pendiente, según desveló, de una solicitud conjunta a FIFA para que en vez de contar con 18 convocados más cuatro suplentes en caso de baja, la lista definitiva sea de 22. “Puedo decir muy poco porque todavía hay consultas y una solicitud para que se permita tener a 22 jugadores. Estamos pendientes de que se responda a esa solicitud, a partir de ahí veremos cómo confeccionamos la lista; por eso no hemos hecho distinción. Queremos que todos se sientan muy importantes, que lo son. Confiamos en que esta solicitud sea favorable a esa decisión y que puedan estar los 22”, declaró.

Además, Luis de la Fuente defendió a Unai Simón, convocado para los Juegos Olímpicos, tras el partido del lunes contra Croacia en la que cometió un error grave que costó un gol, del que luego se repuso con varias paradas de mérito. “Se de su fortaleza, de su integridad y entereza. Ayer me pareció una reacción excepcional tras una situación difícil. Eso me da mucha tranquilidad. Además, yo que soy del Athletic, sé que ser portero del Athletic no es fácil y él lo está haciendo. Tengo total tranquilidad y seguridad con él”, aseguró.

Lista de 22 convocados

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), Álvaro Fernández (Huesca), Álex Domínguez (UD Las Palmas).

Defensas: Óscar Mingueza (Barcelona), Jesús Vallejo (Real Madrid), Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Óscar Gil (Espanyol), Marc Cucurella (Getafe), Juan Miranda (Betis).

Centrocampistas: Jon Moncayola (Osasuna), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Dani Ceballos (Betis), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia), Pedri (Barcelona).

Delanteros: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton), Javi Puado (Espanyol).