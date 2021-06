El fútbol sala andaluz seguirá, otro año más, ofreciendo un alto nivel competitivo en la Primera División. El Real Betis Futsal, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Jaén Paraíso Interior convierten a Andalucía en la comunidad autónoma que más equipos aportará al campeonato para la campaña 2021-22. Pese al descenso del BeSoccer CD UMA Antequera y el desenlace de El Ejido Futsal -se quedó a las puertas de promocionar hasta en dos ocasiones-, lo cierto es que el Palacio Municipal de los Deportes Vista Alegre albergará nuevamente unos apasionantes derbis con acento sureño.

La apuesta firme verdiblanca por el deporte de sala

El mejor club clasificado fue el verdiblanco. Los de Juan Antonio Miguel García, conocido como ‘Juanito Cupim’, terminaron la competición en la décima posición con 46 puntos, a solo uno de pugnar el play off por el título liguero. Su condición de recién ascendido a la máxima categoría no supuso una rémora a su crecimiento. De hecho, ya el curso pasado, mientras jugaban en la Segunda División, cosecharon un brillante éxito en la Copa del Rey alcanzando la Final a 4. El Barça, que después se proclamó campeón, los eliminó en semifinales.

El míster bético, gracias a su buen curso, renovó su compromiso contractual por una campaña más. Así pues, procurará asentar un proyecto que en el Centro Deportivo Amate está situando a Sevilla como una de las ciudades a tener en cuenta en el deporte de sala. Los blanquiverdes, precisamente en dichas instalaciones, vencieron por 1-2 tras anotar Pablo del Moral sobre la bocina. Este duelo, correspondiente a la primea jornada de Liga, no pudo celebrarse hasta el 1 de diciembre de 2020 debido a varios casos positivos por covid-19 en los hispalenses, algo que también se había dejado notar durante la pretemporada en la Copa de Andalucía. El conjunto de Josan González remontó en semifinales a los de las trece barras (2-3) para medirse al Jaén en la decisiva final de Baena.

El choque de la segunda vuelta liguera se produjo el 23 de enero de 2021 con un desenlace completamente diferente a lo visto hasta entonces. Aunque se llegó al descanso en Vista Alegre con empate a uno, el fulgurante arranque sevillano decantó la balanza en favor de los visitantes. Ivi, Emi Buendía, Eric Pérez y Borja Blanco pusieron un cómodo 1-5 en el electrónico. Alberto Saura acertó a los cordobesistas al transformar un doblete (3-5), pero Burrito anotó un sexto tanto imposible de revertir. Solo Manu Leal, ya a segundos del final, hizo el definitivo 4-6.

Un complejo año en tierras jiennenses

El plantel del Santo Reino no cuajó una de sus mejores temporadas. El vestuario liderado por Dani Rodríguez sufrió hasta la última jornada para salvarse, algo que cristalizó precisamente frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Pabellón de la Salobreja. No obstante, la reseñada permanencia se selló después de caer derrotados por 2-3 con los cordobeses y depender de lo que el Pescados Rubén Burela hiciera ante el Palma Futsal. El 4-4 que registró la contienda en Galicia quitó un terrible peso de encima a unos anfitriones que concluyeron en la decimocuarta posición con 38 puntos -igualados con los naranjas pero con mejor coeficiente particular.

No fue el único triunfo blanquiverde en sus enfrentamientos, ya que la Copa de Andalucía también vio cómo la entidad de José García Román doblegaba al poderoso contrincante -en la tanda de penaltis- para alzar el trofeo. Así pues, su único resultado positivo en este derbi se gestó en Vista Alegre venciendo por 1-3 en la decimoséptima cita del calendario. El último minuto de absoluta locura decantó el encuentro hacia los visitantes con la diana del cancerbero Marcao. La mira está fijada en el próximo curso donde debutarán en el Olivo Arena. Por el momento ya son más de 900 los aficionados que decidieron renovar su abono.

Antequera y El Ejido, dos casos con un triste final

El BeSoccer CD UMA Antequera descendió de categoría al quedar decimoséptimo con 22 puntos. El bloque de Manuel Luiggi Carrasco apenas pudo engancharse al vagón de clubs que transitaron en la zona media de la tabla clasificatoria. Las cosas no empezaron relativamente mal para los malagueños, ya que consiguieron batir al Inter Movistar (2-3) y firmaron tablas contra el Córdoba en el Pabellón Fernando Argüelles (1-1). Pese a ello, el irregular trayecto les condujo hacia un callejón sin salida donde, por ejemplo, cayeron con claridad por 3-0 en Vista Alegre -Jesulito, Jesús Rodríguez y Zequi-.

Los celestes, por su parte, entraron en la final del play off de ascenso a Primera División ante el Manzanares Quesos El Hidalgo. Los manchegos fueron capaces de remontar la eliminatoria para subir, circunstancia que dejó al cuadro almeriense en una nueva ronda frente al Pescados Rubén Burela -el equipo situado en play out-. La evidente superioridad lucense impidió que se mantuvieran cuatro conjuntos andaluces en lo más alto.

Eso sí, Andalucía volverá a comandar el fútbol sala nacional con sus tres representantes. Por detrás aparecen la Región de Murcia (ElPozo y Jimbee Cartagena), Castilla la Mancha (Viña Albali Valdepeñas y Manzanares), Cataluña (Barça e Induestras Santa Coloma) y Navarra (Ribera Navarra y Osasuna Magna), con dos. Aragón (Fútbol Emotion Zaragoza), Islas Baleares (Palma Futsal), Galicia (Burela), Comunidad Valenciana (Levante UD Futsal) y la Comunidad de Madrid (Inter Movistar) aportarán un equipo a la Liga.