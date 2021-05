La ambición y el orgullo rezuman en Puente Genil, que está vibrando como no lo hacía desde hace tiempo con su equipo. "Vernos ahí compitiendo contra equipos que nos doblan y triplican el presupuesto debe llenarnos de orgullo y ahora vamos a competir por un puesto en la final". El míster del Salerm Cosmetics Puente Genil FC, Diego Caro, reconoció que encontrarse en las semifinales del play off de ascenso a la Segunda RFEF era un escenario "inimaginable" al principio de la temporada. La expedición rojinegra viajará a Jerez de la Frontera "con la moral por las nubes" y sin ninguna baja en pos de sorprender al Xerez CD en La Juventud (domingo, 20.00 horas) y seguir así haciendo "historia en el pueblo".

El triunfo por 1-0 contra el CD Pozoblanco permitió a los pontanos acceder a la siguiente ronda de las eliminatorias. El natural de Villa del Río destacó de dicho derbi "la competitividad" de sus pupilos. "Era un rival muy incómodo de jugar, muy intenso y que compiten los duelos". Pese a ello, su equipo tuvo "una seriedad defensiva que rozó la perfección en muchos momentos del partido" y se tradujo sobre el verde "todo lo hablado y trabajado" a lo largo de la semana. "En el cómputo general fuimos merecedores de la victoria. Nos anulan un gol, mandamos un balón al palo, fallamos un penalti y metimos un gol", subrayó.

La ansiedad azulina, una baza

La siguiente parada en el camino hacia el sueño se producirá contra el Xerez CD a domicilio. "Va a ser muy difícil por muchos motivos, entre ellos, que jugamos en su campo y ante su afición se manejan bien", expuso. En cualquier caso, Caro también argumentó que irán al duelo "sin complejos y con toda la ilusión del mundo". Además, la victoria "con cierta holgura" en el Manuel Polinario por 4-1 otorgó "un extra de confianza". El vestuario liderado por Esteban Vigo tiene "más obligación" por subir de categoría, mientras que el Puente Genil tiene "los deberes hechos". Así pues, procurarán "disfrutar, ponérselo complicado y soñar con jugar una hipotética final".

Tanto la goleada en tierras cordobesas como el 3-1 cosechado por el Xerez CD en su feudo -ambos en la fase de ascenso- presumiblemente no sirvan en el guion del decisivo compromiso del domingo. "Serán diferentes bajo mi punto de vista. En el primer partido, allí en La Juventud, estábamos mermados. Varios jugadores que normalmente estaban en el once no pudieron salir al campo y tampoco vas con la misma tensión e intensidad cuando sabes que no cuentas con opciones de ascenso directo". Ahora, "el que pierda se va a casa y la mentalidad cambia". El encuentro en el Polinario presentó "un buen manejo" de sus futbolistas, circunstancia que espera repetir ante la posible "ansiedad" de sus adversarios.

Más allá de esos nervios, Caro atisbó que si son capaces de adelantarse en el marcador, "la obligación y la necesidad de ascender, de eliminarnos, les puede pesar". La entidad rojinegra es "más pequeña ahora mismo" y deberá hacer "un partido largo, con tranquilidad, defender y atacar bien" para sacar un resultado favorable.

Humildad por bandera

Hasta un centenar de aficionados podrían viajar con el grupo para arroparlo. "Estamos muy contentos con ellos, nuestra marea roja nos lleva en volandas y cuando han podido entrar al estadio, lo hemos notado. Si se pueden desplazar a Jerez, aunque sea una minoría en comparación con la hinchada azulina, seguro que ver ese lunar rojo en La Juventud nos dará fuerzas y ánimo y ojalá podamos darles una alegría", comentó. Porque la ilusión en la población ha ido en aumento a medida que la temporada avanzaba.

"Es algo histórico, no nos imaginábamos que un equipo tan humilde, con presupuestos que nos duplican y triplican el que tenemos, estuviera ahí". A ello se le suma el hecho de que no tienen "una plantilla profesional" como en otros equipos. "Unos 12 jugadores vienen a los entrenamientos de trabajar 8 o 9 horas. El pueblo lo sabe y por eso están la ilusión y las ganas de seguir haciendo historia".

El hipotético derbi en la final

Si el Puente Genil derrota al Xerez CD y el CD Ciudad de Lucena hace lo propio con la AD Ceuta FC, habrá un derbi por una plaza en la Segunda RFEF. "Sería muy bueno para la provincia garantizar un nuevo club junto al Córdoba CF. Gozamos de una salud deportiva en el fútbol muy buena y resultaría increíble", analizó. Su pasado celeste también entraría en juego para una contienda "muy emotiva".

Caro pasó por la escuadra lucentina hace unos años obteniendo el ascenso a Tercera División y la salvación. "Son otros tiempos, es diferente lo que ha pasado desde que salimos de allí. Cambió bastante la estructura, el presupuesto lo aumentaron y están en una posición privilegiada, cosa de la que me alegro", explicó. Deseó "mucha suerte" a los de Dimas Carrasco "salvo si se miden con nosotros en esa final", bromeó.