El CD Ciudad de Lucena volverá a optar, desde este domingo 30 de mayo, por el ascenso a la Segunda RFEF. Los celestes, después de una temporada en la que partían como uno de los principales favoritos dentro del subgrupo B del Grupo 10 de Tercera División, tendrán una nueva oportunidad para promocionar en las eliminatorias del play off. Su primer rival será la AD Ceuta FC como local. En caso de pasar a la final, que se desarrollaría también en territorio aracelitano, el último obstáculo pasaría por batir al Xerez CD o al Salerm Cosmetics Puente Genil FC. Todo ello recuerda a lo vivido, hace menos de un año, con la pelea por subir a la Segunda División B. La hinchada procurará llevar en volandas a los jugadores para que el desenlace de esta nueva historia sea absolutamente diferente a la de la 2019-20.

El Betis Deportivo se interpuso

Mucho ha cambiado la plantilla de este presente curso atendiendo a la diseñada anteriormente, aunque la idea de juego y el trabajo implementado por los hermanos Carrasco siguen dando alegrías a la entidad. Los zagueros Pablo Gallardo y Zurdo, los medios Toni Pérez y Mario Ruiz, y el ariete Maero, son los únicos jugadores que renovaron su compromiso contractual para acometer un desafío que cayó en saco roto el pasado julio de 2020. Y es que el sueño de pisar la división de bronce española se hizo trizas tras medirse contra el Betis Deportivo. Los verdiblancos golearon por 4-1 a los lucentinos privándoles de la machada, un palo que no mermó el espíritu competitivo y combativo del conjunto cordobés.

Para alcanzar ese encuentro frente al filial de las trece barras se vivieron meses intensos y repletos de incertidumbre. El inicio de la campaña resultó esperanzador para el CD Ciudad de Lucena enlazando cinco triunfos consecutivos sin encajar gol. Además del 3-0 establecido ante el Écija Balompié -el bando astigitano fue excluido de la Liga por sus problemas económicos y la imposibilidad de desbloquear los derechos federativos-, fraguaron victorias con el CD Pozoblanco (0-1), el CD Gerena (1-0), el Salerm Cosmetics Puente Genil FC (0-2) y el CD San Roque de Lepe (1-0).

La positiva senda se vio truncada en Los Barrios (2-0), pero posteriormente recuperaron el aliento firmando una igualada contra el CD Utrera (1-1) y cuatro envites ganados ante el Xerez CF (0-2), la UD Balompédica Lebrijana (2-1), el Córdoba CF (1-3) y el Betis Deportivo (1-0). Así pues, el liderato se gestó con 28 puntos de 33 posibles y la diferencia con respecto a sus perseguidores fue notoria. Sin embargo, la irregularidad mostrada a domicilio condicionó a los de Dimas Carrasco. De hecho, ya no vencieron más veces lejos del estadio Ciudad de Lucena -sin contar el otorgado matemáticamente frente al Écija Balompié-. Sus duelos restantes fueron AD Ceuta FC (1-0), Sevilla FC C (1-0), Xerez Deportivo FC (1-0), Arcos CF (1-1), CD Rota (2-2), CD Gerena (0-0), CD San Roque de Lepe (1-1), CD Utrera (2-0) y Unión Balompédica Lebrijana (3-0).

De anfitriones, donde no conocieron la derrota en 14 jornadas, salvaron los muebles para meterse entre los cuatro primeros -concretamente como segundos al sumar 55 puntos-. La goleada al filial blanquiverde por 4-0 -el 8 de marzo de 2020- cerró el campeonato, ya que la declaración del Estado de Alarma debido al coronavirus impidió que se pudieran jugar las nueve citas restantes. Más tarde, la Federación Española de Fútbol llevó a cabo un play off exprés para dilucidar los ascensos. El equipo de Lucena apeó en semis al Xerez Deportivo FC tras igualar a uno y pasar por mejor puesto en la clasificación. Después el conjunto bético goleó en el duelo decisivo celebrado en Marbella.

El factor campo, crucial

El presente 2020-21 ha sido muy parecido en cuanto a tanteadores y sensaciones para el CD Ciudad de Lucena. El equipo llegó a liderar con solvencia el subgrupo B del Grupo 10 de Tercera División, aunque en la recta clave bajaron el nivel, circunstancia aprovechada por el CD San Roque de Lepe para entrar -como primero- en la fase de ascenso con 45 puntos y un coeficiente de 2,25. Con 40 puntos y un coeficiente de 2 ingresó al siguiente tramo -de segundo- el vestuario celeste.

Pese a que las cosas no salieron bien, lo cierto es que gozaron de ocasiones para quedar entre los dos primeros que se aseguraban un puesto en la Segunda RFEF. Es más, en la última jornada contra la AD Ceuta FC estuvieron varios minutos dentro de la nueva categoría, pero los leperos consiguieron el premio junto al Xerez Deportivo FC.

La única vía que queda por delante es un play off en el que parten con la vitola de favoritos. El hecho de tener el factor campo a su favor es un plus del que no dispusieron el curso anterior. La localidad se prepara para arropar a los suyos y convertirse, así, en el segundo equipo de Córdoba que esté en la nueva división creada por el ente federativo.