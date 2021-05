El entrenador del Córdoba Futsal, Josan González, apuntó a la finalización del encuentro Santa Coloma-Córdoba Futsal, que perdió su equipo por 5-3, que fue encuentro de mucha igualdad y más intensidad “cada equipo con sus armas” y señaló que ambos conjuntos dispusieron de un número similar de ocasiones. Sin embargo se quejó de que “nos faltó quizás algo de contundencia en las dos áreas, pues el segundo y el tercer gol llegaron tras dos rechaces”, pese a lo cual recalcó que “los chavales se han vaciado tras jugar el sábado y un viaje muy largo”.

Josan cree que a su equipo le faltó suerte, sobre todo en una jugada que le pudo dar el 3-4 “y justo después llegó la expulsión de Lucas, que además estaba jugando muy bien, y el gol del 4-3, pues entonces hemos tenido que ponernos a remar otra vez y ya no hemos llegado”.

Al entrenador pontanés no le preocupa haberse alejado del play off, pues dice que “sinceramente nunca he pensado en el play off, pues tenemos que olvidarnos de hacer cuentas y seguir mejorando”. Dejó claro también que cuando queden pocos puntos veremos donde podemos estar, pues el play off era una utopía hace dos jornadas, así lo que tenemos que hacer es alejarnos de la zona roja y certificar el objetivo de la temporada cuanto antes”.