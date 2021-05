El cuarteto español 4x400 mixto logró abrir la puerta de los Juegos Olímpicos de Tokio al clasificarse para la final de los Mundiales de relevos Silesia 2021 y dejar un buen sabor de boca después de que el resto de los equipos no pudiera alcanzar previamente dicho logro en la pista de Chorzow. La cordobesa Carmen Avilés (Universidad de Córdoba Los Califas) viajó con la selección a Polonia pero finalmente no participó ni en el 4x400 mixto ni en el 4x400 femenino, ya que fue suplente del 4x400 femenino.

Los protagonistas del éxito fueron Julio Arenas, Andrea Jiménez, Aauri Lorena Bokesa y Bernat Erta, quienes lograron la segunda plaza de la serie 1 con un nuevo récord nacional, 3:18.97. Tan solo fueron superados por los neerlandeses Nout Wardenburg, Femke Bol, Lieke Klaver y Tony van Diepen (3:18.03), que dominaron la prueba con claridad. A la finalización de las tres series logró España el undécimo tiempo, pero al acabar en la segunda plaza de la primera selló la gesta de estar en Tokio. Este domingo correrá la final en la lucha por las medallas.

El resto de relevos españoles no pudo aprovechar la buena oportunidad que se les presentaba en la pista polaca, a donde no acudieron un nutrido grupo de representantes de las grandes potencias universales, como Estados Unidos o Jamaica, sin ir más lejos, que ante la pandemia y tener a sus equipos clasificados, decidieron no competir para preparar la cita nipona.

Al menos, los relevos femeninos de 4x400 y 4x100 lograron su clasificación para los próximos Mundiales al aire libre de Oregon 2022.

Sara Gallego, Laura Bueno, Bárbara Camblor y Cármen Sánchez fueron quintas y últimas con 3:34.92 en su serie del 4x400 femenino. No pudieron más que luchar por acabar cuartas, pero Suiza le arrebató dicha plaza al final. Al menos la décima plaza del global les permitirá estar en los Mundiales estadounidenses del próximo año. Este relevo todavía tiene una opción de estar en Tokio, ya que hay al menos tres plazas libres entre las 16 existentes. Los tres billetes que restan por adjudicar los conseguirán los países no clasificados todavía con mejores marcas este año el día 29 de junio.