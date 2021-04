La selección nacional femenina de fútbol sala se encuentra concentrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para entrenar durante cinco días y disputar un encuentro amistoso contra el Futsi Navalcarnero. Entre las catorce convocadas por Claudia Pons se encuentran tres debutantes, una de ellas además cordobesa, la guardameta del Roldán Cristina García, pues las otras dos son la pívot Dany y Alicia Benete.

Cristina García se estrena bajo los palos de la selección nacional. La guardameta del STV Roldán FSF es la primera cordobesa convocada desde Sara Moreno, la única nacida en la provincia hasta la fecha que ha debutado con España en la modalidad de fútbol sala femenino. Es pura agilidad y reflejos, todo un seguro de vida a sus 26 años. La portera, que no se esperaba la llamada de la seleccionadora, ha querido destacar el buen ambiente del grupo, al que se ha adaptado desde el primer día: “La convocatoria me sorprendió bastante. Estaba estudiando en ese momento y no me lo esperaba. Las compañeras son excelentes y nos han ayudado muchísimo”.

Cristina es una portera de 26 años que pasó por las filas del Cajasur Deportivo Córdoba antes de fichar por el UCAM Murcia, un club con el que compitió en Primera entre los años 2014 y 2019. Posteriormente pasó por el Alicante (19-20) y el Roldán (20-21), su club actual. Con el Roldán ocupa la cuarta plaza del grupo por el título.