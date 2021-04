El Cajasur Deportivo Córdoba continúa una semana más al frente de la clasificación de la Segunda Nacional femenina de fútbol sala tras el empate cosechado en la última jornada frente al Alcantarilla (1-1), en un choque en el que el equipo dirigido por Juanma Cubero llegó a acariciar el triunfo. Este resultado permitió a las cordobesas seguir al frente de la tabla y acumular nueve partidos sin conocer la derrota.

Celi Calderón, una de las referencias ofensivas del cuadro califal, analiza lo que para ella fue "un partido muy peleado por ambos equipos, intenso y con muchísima presión por parte de uno y otro equipo aunque creo que, siendo honesta, el empate final fue el resultado más justo".

A nivel individual, y tras 17 goles marcados en lo que va de temporada (15 en Liga más 2 en la Copa de Andalucía), Celi reconoce que "estoy muy contenta con mi trabajo; es verdad que llevo dos o tres partidos en los que no he conseguido marcar y, sinceramente, te mentiría si te dijera que como pívot no es importante anotar, pero igualmente pienso que estoy aportando mucho al equipo, luchando mucho en cada encuentro y con eso me quedo, con lo positivo del granito de arena que sumo".

Una cita clave en El Ejido

La próxima cita para las deportivistas tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 18.00 horas ante El Ejido, donde Celi espera "también un partido intenso, con ambos equipos haciendo presión a toda pista”.

La pívot cree que “en esta segunda fase nos vamos a encontrar a muchos adversarios fuertes, con intensidad y ganas de estar arriba y en la fase de ascenso, que es lo que queremos todos".

Será éste un viaje significativo para Celi, almeriense de nacimiento, aunque la pívot recalca que "realmente especial para mí sería enfrentarnos al Comarca de Níjar, pero es verdad que regresar a mi capital y sentirme en mi provincia siempre me va a gustar, sea cual sea el equipo de Almería”, aunque reconoce que “no he tenido la suerte de jugar en El Ejido, así que no tiene ese puntito especial que tendría jugar ante el Comarca de Níjar".